Cand va putea reveni Aguero pe teren, dupa accidentul grav de ieri! Starul lui City si-a facut "pilaf" bolidul de 150.000 euro

Aguero a fost implicat intr-un accident rutier.

Atacantul argentinian Sergio Aguero, golgheterul all-time clubului de fotbal Manchester City, a scapat nevatamat dintr-un accident de circulatie, petrecut in timp ce se indrepta catre centrul de pregatire al echipei sale.

Potrivit cotidianului The Sun, bolidul Range Rover, in valoare de 150.000 de lire sterline, condus de Augero a intrat in coliziune cu un alt vehicul, ambele automobile suferind daune, insa nicio persoana nu a fost ranita.

Spre norocul lui, Aguero va putea evolua in chiar urmatorul meci al lui Manchester City.

Ziarele din Anglia precizeaza, totodata, ca vinovat pentru accident este soferul celuilalt vehicul, care a intrat in masina argentinianului.

Aguero a mai scapat dintr-un accident acum 2 ani

In urma cu doi ani, Sergio Aguero a fost implicat intr-un accident in Olanda, insa atunci era doar pasager intr-un taxi care il transporta la aeroport, dupa ce asistase la un concert al solistului columbian Maluma. El a suferit atunci unele leziuni care l-au tinut departe de gazon doua saptamani.

De aceasta data, argentinianul nu a avut nicio problema si este de asteptat sa evolueze in meciul de campionat cu Crystal Palace, programat sambata la Londra.