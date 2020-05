“Chaos”, hipermasina de 3.000 de cai putere construita in Grecia

Bolidul balcanic va atinge la 500 km/h si va ajunge de la 0 la 100 km in mai putin de 2 secunde.

Compania greaca Spyros Panapoulos Automotive (SPA), condusa de un IT-ist expert in tuning, a anuntat ca a creat modelul “Chaos”, un bolid care va fi lansat la editia din 2021 a Geneva Motor Show, acolo unde sunt aratate publicului cele mai puternice masini din lume. Masina este propulsata de un motor V10 de 4 litri si avea doua variante de motozare: una pe benzina (2.000 CP si 11.000 rpm) si una pe E85 (amestec 85% etanol si 15% benzina / 3.000 CP si 12.000 rpm, mai mare decat Aston Martin Valkyrie). Ambele vor fi livrate cu transmisie automata cu dublu ambreiaj si cu sistem AWD (all-wheel drive), cu 35% din putere pe puntea fata si 65% pe cea din spate.

Producatorul spune ca viteza maxima va fi de 500 km/h si va ajunge de la 0 la 100 km/h in mai putin de doua secunde. Cabina va fi lipsita de toate butoanele fizice in favoarea unei interfete bazate pe atingere si gesturi, iar monococa este fabricata din Zylon poly (p-phenylene-2,6-benzobisoxazole), cea mai puternica fibra artificiala din lume, folosita de NASA.

Editia din acest an a Geneva Motor Show, care trebuia sa aiba loc in perioada 5-15 martie, dar a fost anulata din cauza coronavirusului, asa ca producatorul grec de automobile a spus ca nu va oferi fotografii cu designul masinii pana la editia de anul viitor, cand compania va mai lansa un model „care va fi cu 10 ani inaintea timpului sau”. Lumea auto asteapta cu nerabdare acest hypercar, pentru ca SPA a reusit in trecut sa prepare un Mitsubishi Lancer Evo de 2000 CP, care a batut mai multe recorduri ((7.7 secunde si 308 km/h in 402 metri).

Atenianul Spyros Panapoulos, care este la origine programator si dezvoltator de solutii hardware si software si a fondat firma in 1997, spune ca a primit mai multe oferte de cumparare a companiei sale de la jucatori importanti de pe piata, dar ca „ne-am nascut in Grecia si vor ramane si vom munci aici. Este timpul ca Grecia sa intre pe harta auto si sa primeasca recunoasterea pe care o merita. Nu suntem de vanzare, oricate oferte vom primi”. El a lucrat, de-a lungul anilor, cu echipe din WRC, BTCC, Hill Climb, Dragster, Rally Cross, Moto GP si, incepand cu 2007, din F1, pentru dezvoltarea echipamentelor electronice de inalta performanta si reglarea sistemelor de control auto.