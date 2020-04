IMAGINILE MOMENTULUI! Gigi Becali a iesit sa isi plimbe oile cu bolidul de 200 de mii de euro! Cum a fost surprins patronul FCSB in timp ce isi "inspecta" mioarele

Gigi Becali a iesit din nou in centrul atentiei.

Dupa ce a fost surprins in trafic de catre politsti, care au constatat faptul ca nu avea declaratie pe proprie raspundere, Gigi Becali a iesit din nou in centrul atentiei. Becali a fost surprins la bordul bolidului sau in valoare de 200 de mii de euro, in timp ce inspecta zona in care se aflau oile sale.

Inca de la primele ore ale diminetii, patronul celor de la FCSB, a ramas sa daca oile sale sunt bine, iar la un moment dat a aparut si ciobanul cu care a stat de vorba, iar apoi Becali si-a continuat "inspectia".

