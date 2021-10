Bolidul grecesc de 3.000 de cai putere și 12.4 milioane de euro va fi lansat oficial luna viitoare! 

Chaos, un ultra car produs în Grecia de compania Spyros Panapoulos Automotive (SPA) va fi lansat oficial în noiembrie 2021 și va fi livrat începând cu primele luni ale anului viitor.

Varianta de vârf atinge 500km/h și ajunge la 100km/h în sub două secunde!

Bolidul are două variante, una de 2.000 de cai putere și 5.5 milioane de euro și una de 3.000 de cai putere și 12.4 milioane de euro. Producătorul spune că viteza maximă va fi de 500 km/h și va ajunge de la 0 la 100 km/h în mai puțin de două secunde, dar că va personaliza fiecare mașină pentru a îndeplini legislația țării din care provine proprietarul și a putea fi folosită pe drumurile publice. Spyros Panapoulos spera să lanseze Chaos la Geneva International Motor Show 2021, dar evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de Covid-19.

"Am vrut să păstrem proiectul 100% 'Made în Greece' "

"Produceam deja multe componente pentru o multitudine de companii auto, care construiesc performance cars, precum Lamborghini sau McLaren, așa că ne-a venit ideea să creăm propriul nostru design și să scoatem o mașină proprie. Ne producem singuri piesele pentru acest ultra car, în urma unor cercetări îndelungate, și avem deja propriile linii de producție și tehnologia necesară unei producții de masă.

Chaos este o mașină de fiecare zi, numai că are performanțe sofisticate, putând fi folosită și pe circuit, și pe stradă, în funcție de cum îi configurăm puterea, de la 500 la 3.000 de cai putere. Am primit oferte de la firme importante, care au vrut să cumpere sau să se asocieze companiei mele, dar am preferat să investesc eu și să fac împrumuturi de la bănci grecești, pentru a ține proiectul în țară și să putem spune că este o mașină 100% 'Made în Greece' ", a spus Panopoulos.