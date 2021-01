Caz SOCANT in NFL! Membrul unuia dintre cele mai apreciate cluburi, arestat pentru pornografie infantila! Stirea face inconjurul lumii

Seful securitatii de la Seattle Seahawks se afla in arest dupa ce autoritatile au gasit in posesia sa mai multe materiale de pornografie infantila.

Aaron Miyasato are 41 de ani si a fost arestat miercuri dupa ce trupele speciale ale politiei din Seattle au descins la casa acestuia. Potrivit sports.yahoo.com, autoritatile au confiscat peste 25.000 de imagini cu continut pornografic in care apareau copii, precum si mai multe videoclipuri cu copii care erau exploatati sexual.

Miyasato a fost retinut cu o cautiune de 50.000 de dolari.

El era seful de securitate al clubului Seattle Seahawks de aproape 10 ani, insa acum a fost concediat.

"Suntem constienti de situatie si, in conformitate cu politica de conduita personala a NFL, am comunicat ligii arestarea sa. Aceasta persoana nu mai este angajata de organizatia noastra", se arata intr-un comunicat al clubului.

Miyasato lucra pentru Seahawks din 2011. De asemenea, el ar fi condus si o afacere in domeniul fotografiei.

Seattle Seahawks este o prezenta constanta in fazele eliminatorii ale NFL, iar in sezonul din 2013, a reusit sa castige Super Bowl.

Pe 2 februarie 2014, Seahawks se impunea cu 43 la 8 in fata lui Denver Broncos.

Seahawks Security manager, Aaron Miyasato, charged with possession and dealing in child pornography images had a side photography business. Has been with Hawks for nearly 10 years. pic.twitter.com/d4HKRk9Xhm