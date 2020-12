Prunea se implica in conflictul Puljic - Lupu: "Mi s-a parut ca el are dreptate!" Ce a spus fostul oficial din Stefan cel Mare

Florin Prunea a vorbit despre conflictul dintre Danut Lupu si actualul capitan din Stefan cel Mare, Ante Puljic.

Lupu i-a acuzat de lasitate pe jucatorii lui Dinamo pentru ca nu s-au dus sa discute cu Pablo Caortacero dupa Adunarea Genereala a Actionarilor.

Croatul i-a raspuns printr-un mesaj pe Instagram in care ii cere fostului jucator din Stefan cel Mare sa nu mai vorbeasca despre fotbalistii lui Dinamo.

Florin Prunea a vorbit despre acest conflict si ii da dreptate lui Puljic.

"Pentru tine, domnule Lupu, am un singur lucru de spus, nu mai vorbi prostii si nu mai scoate vorbe despre jucatorii lui Dinamo", a spus fotbalistul de 33 de ani.

Intrebat ce parere are despre acest conflict, Florin Prunea i-a dat dreptate jucatorului croat: "Mi s-a parut ca Puljic are dreptate. Nu poti sa judeci jucatorii lui Dinamo. E usor sa vorbesti din afara, si mie mi-e usor sa stau de vorba cu voi, dar ce se intampla in cadrul clubului e o mare mizerie. Trebuie sa ai o opinie argumentata, corecta, nu asa sa dai din gura si sa injuri jucatorii neplatiti de cinci luni.

Ce sa fi facut mai mult decat au facut? Jos palaria in fata lor. Mai profesionisti ca jucatorii si antrenorii din acest moment de la Dinamo, n-a fost nimeni la clubul asta", a spus Florin Prunea pentru Digi Sport.