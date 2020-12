"Mie imi e greu sa spun FCSB!" Un fost fotbalist al echipei lui Becali comenteaza conflictul cu CSA Steaua! "Acolo e cea mai mare problema" 

Un fost jucator al echipei lui Gigi Becali a comentat conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Alexandru Bourceanu a spus ca, din punctul lui de vedere, suporterii sunt pusi intr-o situatie dificila in prezent, in timp ce pentru el lucrurile erau clare pe vremea cand evolua in Liga 1.

"Emoţia oamenilor nu stiu cum poate sa fie gestionata. Nici nu stii ale cui sunt meciurile din 2006, din 2015, din 2002. Nu stiu. E o situatie tare complicata. La mine e simplu, eu am jucat la echipa lui Gigi Becali.

Cand vorbesc, mie imi e greu sa spun FCSB. Am incercat sa ma corectez pentru a nu crea o situatie pentru jurnalisti. Dar pentru mine, eu am jucat la Steaua, la echipa lui Gigi Becali. Eu nu am niciun cuvant impotriva Armatei, a celor de la CSA Steaua, dar eu am jucat pentru echipa lui Becali.

Situatia trebuie sa rezolve in instanta, nu stiu ce se va intampla cu fanii. Acolo e cea mai mare problema. La mine e simplu, eu am fost la slujba, asta era jobul meu, dar pentru suporteri e mai complicat", a declarat Alexandru Bourceanu, potrivit TelekomSport.

Fostul fotbalist a evoluat in doua randuri pentru FCSB, in perioada 2011-2014 si 2015-2017.