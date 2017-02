Becali a anuntat ca scoate MILIONUL in strada pentru Steaua! REVOLUTIA ros-albastra incepe acasa la Sumudica

Suporterii Stelei lui Becali se mobilizeaza inaintea manifestatiei din 25 februarie.

Giurgiu e primul oras in care fanii au obtinut aprobare pentru miting. Se va iesi in strada pentru Steaua in 33 de judete din Romania, anunta organizatorii.

"Vor fi manifestatii in toata tara. Si in Bucureşti se vor tine proteste. Nu m-am bagat pana acum, dar cred ca o sa ma implic, pentru ca vreau sa strang 30.000-40.000 de oameni. Cel care coordonează totul e un baiat din Anglia, un stelist. El manevreaza tot pe Facebook. Daca vad ca e treaba serioasa si ca e posibil sa iasa atat de multi oameni in strada cum se anticipeaza, o sa ma implic serios, pentru a le arata tuturor ca oamenii sunt alaturi de mine”, a spus Becali.