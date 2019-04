"Steaua o sa fie din nou ce a fost!" Becali, sfatuit sa faca mutarea imposibila: "Fa-i contract de 1 milion €"

Gigi Becali si l-ar dori din nou pe Hagi la FCSB, la 12 ani dupa ce l-a dat afara.

Becali spune ca vrea sa isi repare greseala din trecut si sa il aduca din nou pe Hagi la FCSB. Si nu singur, ci impreuna cu fiul sau, Ianis.

Dumitru Dragomir il sfatuieste pe Becali sa faca tot posibilul ca sa il convinga pe Hagi.

"Am auzit ca variantele ar fi Mangia sau Hagi. Sa-l ia, bai frate, pe Hagi! Sa-l ia pe Hagi! Daca il ia pe Hagi, o sa faca din Steaua ce a fost."

"Ce conteaza ca Viitorul i-ar fi adversara in Liga I? Discutii... Noi suntem o tara plina de discutii. Toata lumea zicea ca e meci aranjat cu Hagi si uite ca Hagi l-a incurcat pe Becali. Hagi e om serios!"

"E drept ca au ramas urme de la despartirea aia din 2007, dar aici este un business. El e antrenor, Becali e patron."

"Sa ii dea 1 milion salariu. Eu daca as fi in locul lui Gigi l-as lua pe Hagi, i-as da cel putin 1 milion salariu. Are destui bani Gigi Becali."

"Cu Piturca si cu Gica Hagi nu ii merge lui Becali sa faca pe antrenorul." (Ora exacta in sport, PRO X)

"Hagi trebuie sa il dea pe Ianis pe bani putini, sa scape de comision"



Dragomir spune ca Gica Hagi ar trebui sa il cedeze pe Ianis in vara pe o suma mai mica, pentru a plati mai putin catre clubul Fiorentina, care si-a pastrat procent din drepturile pentru Ianis.

Tocmai de aceea, Dragomir crede ca transferul lui Ianis la FCSB s-ar putea realiza.

"Eu cred ca are sorti de izbanda mari transferul lui Ianis, Hagi trebuie sa gaseasca o varianta sa plateasca 30% Fiorentinei. Si trebuie sa gaseasca o echipa care sa plateasca putin acum, sa dea 30% si dupa aia sa il vanda pe bani mai multi."