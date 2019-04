Capitanul FCSB si-a inscris fiul la un club al carui nume aminteste de ultimul titlu luat de Rednic cu Dinamo :)

Desi Gigi Becali se lauda ca are una dintre cele mai bune academii de juniori din tara, capitanul „ros-albastrilor” a ales alt club pentru initierea fiului sau.

Nicholas Pintilii, baiatul capitanului de la FCSB, are aproape 7 ani si a inceput sa joace fotbal la Sparta Bucuresti, in vara anului trecut. Scoala privata de fotbal isi desfasoara activitatea pe un teren sintetic situat intre Arena Nationala si Centrul National de Tenis, in cartierul bucurestean Pantelimon. Fiului lui Pintilii joaca tot mijlocas, este antrenat de Marius Cinca, fost antrenor la Juventus Bucuresti, si face parte din grupa cea mai mica a acestui club, cu care participa in aceste zile la Sparta Easter Cup 2019. Numele clubului de juniori aduce aminte de supranumele primit de echipa lui Dinamo din 2007, care a castigat ultimul titlu sub conducerea lui Mircea Rednic, iar jucatorii erau alintati "spartanii". La majoritatea antrenamentelor si meciurilor, copilul este adus de sotia fotbalistului de la FCSB, Gabriela. Cuplul mai are o fata, Raisa Francesca (10 ani).

In ultimii ani, Gigi Becali a pus bazele uneia dintre cele mai puternice academii din Romania, in care investeste peste 1 milion de euro anual si pentru care a construit deja mai multe terenuri cu gazon natural si artificial la baza de pregatire din Berceni, iar metodica de antrenament este, la fel ca si la Viitorul Constanta, preluata de la Ajax Amsterdam. De asemenea, latifundiarul a cumparat tineri jucatori de cateva sute de mii de euro de la diverse cluburi din tara, asa ca rezultatele incep sa se vada deja in Liga Elitelor si Cupa Romaniei Elite. Echipa FCSB U7, adica cea din care fac parte copiii nascuti dupa 2012, este inscrisa in campionatul de minifotbal al AMFB si este antrenata de Vlad Lozan, un antrenor de doar 21 de ani.

Din informatiile existente, Pintilii a ezitat sa-si inscrie fiul la FCSB Academy, pentru a nu fi acuzat de nepotism si pentru a nu pune exista o presiune prea mare pe pusti din cauza numelui sau. In plus, fiind la o varsta frageda, capitanul FCSB vrea sa vada mai intai daca fiul sau chiar iubeste fotbalul si vrea sa ajunga fotbalist, inainte de a-l forta sa ia calea profesionismului.