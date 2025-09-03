Provenit dintr-o familie de luptători de wrestling, americanul Dwayne Johnson a fost mereu un „munte“ de om, un adevărat „pachet de mușchi“. Acum însă, impresionanta sa masă musculară s-a mai „topit“.

În weekend, cel poreclit „The Rock“ și-a făcut apariția, la festivalul de film de la Veneția pentru lansarea filmului „The Smashing Machine“, în care joacă un rol important, alături de actrița Emily Blunt. De altfel, Johnson și Blunt au pășit împreună pe covorul roșu, alături de restul echipei care a produs acest blockbuster.

Dacă Emily Blunt (42 de ani) a fost răvășitoare, ca de obicei, în schimb, transformarea lui Dwayne Johnson a declanșat o „avalanșă“ de reacții pe rețelele de socializare. „Unde s-au dus mușchii lui?!?“, a fost principala întrebare a fanilor. Pentru că, mai ales în unele poze în care apare într-o cămașă, „The Rock“ pare a fi slim-fit, nicidecum o „bestie“, așa cum ne-am obișnuit de ani buni.

Mulți au pus această schimbare a lui Dwayne Johnson pe seama vârstei, în condițiile în care acesta are acum 53 de ani.

Alți comentatori, în schimb, au sugerat că americanul, un pasionat al culturismului – își duce aparatele după el, inclusiv când filmează în afara Statelor Unite! – a fost obligat să renunțe la steroizi din motive medicale, iar de aici „micșorarea“ sa.

Cert e că imaginile de mai jos vorbesc de la sine despre transformarea lui Dwayne Johnson, plătit cu sume între 20 și 50 de milioane de dolari pentru fiecare film în care apare.

