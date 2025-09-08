FOTO ȘI VIDEO Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii

Fostul luptător de wrestling, ajuns acum la 53 de ani, a apărut în public, la Festivalul de Film de la Veneția, vizibil micșorat.

Dwayne Johnson, supranumit „The Rock“ pentru fizicul său împunător, a cam intrat „la apă“. Pentru că noile sale fotografii, mai ales cea în care e îmbrăcat într-o cămașă, ne arată un individ „slim-fit“, rămas fără masa musculară impresionantă cu care ne-a obișnuit.

Imaginile cu „The Rock“ au făcut înconjurul lumii, după ce actorul american, fost luptător WWE, a apărut pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția. Aici, a fost lansat pelicula „The Smashing Machine“, o poveste de dragoste despre un luptător UFC și MMA, devenit însă dependent de calmante. În film, Dwayne Johnson are rolul principal. Așa se și explică faptul că a fost nevoit să slăbească, pentru a putea juca rolul luptătorului Mark Kerr.

Transformarea lui Dwayne Johnson

Întrebat despre transformarea sa fizică pentru acest rol, „The Rock“ și-a explicat opțiunea, după ani la rând în care a fost un „munte“ de om.

Rolul pe care îl joc e despre Mark, cel care, la un moment dat, a fost cel mai mare luptător al lumii. Dar filmul ăsta nu e nici măcar despre lupte. E o poveste de dragoste. După cum știți, în viața reală, luptătorul Mark Kerr a avut două supradoze și e norocos că e încă în viață. Ca să joc rolul lui, am fost nevoit să mă supun la această transformare fizică. Recunosc, mi-am și dorit-o. Am avut o carieră fantastică, în industria filmului, însă mereu am primit același tip de roluri. Totuși, mereu am avut acest gând: <<Oare pot juca și alte roluri? Pot face mai mult? Și, dacă da, ce fel de roluri aș putea primi?>> “, a explicat Dwayne Johnson motivul pe care a trebuit să se debaraseze de masa sa musculară impresionantă.

Călătoria“ lui „The Rock“, care a presupus și această tranformare fizică spectaculoasă, l-a emoționant foarte tare. De altfel, în momentul în care publicul l-a aplaudat la Festivalul de Film de la Veneția, actorul a izbucnit în lacrimi, după cum se poate vedea aici.

