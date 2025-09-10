Un munte de om! Așa a fost Dwayne Johnson, poreclit „The Rock“, de când a devenit un star de Hollywood.

Datorită fizicului său impresionant, cu o masă musculară spectaculoasă, fostul luptător de wrestling a jucat numai în filme de acțiune. La un moment dat, „The Rock“ a fost chiar cel mai bine plătit actor american, cu sume între 20 și 50 de milioane de dolari pentru rolurile sale, în diferite filme.

Acum însă, ajuns la 53 de ani, Dwayne Johnson trece printr-o serie de schimbări majore. Atât din punct de vedere fizic, cât și profesional. De fapt, ele sunt legate, după cum a explicat americanul pentru CNN.

Dwayne Johnson va juca rolul unui bătrânel

Săptămâna trecută, fanii lui „The Rock“ au fost uimiți, atunci când au văzut cum masa musculară a starului s-a „topit“, pur și simplu! În acest context, poza în care Dwayne Rock a apărut într-o cămașă, în varianta slim-fit, a șocat. Și a dat naștere la tot felul de speculații, unii sugerând că actorul e bolnav!

