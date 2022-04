Jucătoarea de fotbal Megan Rapinoe vrea să îl dea judecată pe cel mai bine plătit actor din lume! Care e motivul

Fotbalista americană în vârstă de 36 de ani consideră că noul branding al XFL, liga de fotbal pe care american pe care Johnson a cumpărat-o recent de la președintele WWE, Vince McMahon, este foarte asemănător cu logo-ul de TogetherXR.

TogetherXR este o compania lui Rapinoe și soția ei, Sue Bird, alături de colega sa de la naționala americii, Alex Morgan, snowboarderul Chloe Kim și înotătoarea Simone Manuel, creată pentru a-i ajuta pe tineri să conteste rolurile convenționale ale femeilor în societate.

