Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la turneul final al Campionatului European. Totul a devenit oficial odată cu victoria cu 3-1 obținută la Blaj, în fața Croației.

Este cea de-a doua calificare consecutivă la turneul final obținută de naționala noastră sub conducerea antrenorului spaniol Guillermo Naranjo Hernandez. Un selecționer care vorbește cu naturalețe, umor și sinceritate despre atmosfera din lot, despre ritualurile staff-ului și, desigur, despre pasiunea sa, cafeaua turcească.

Cafeaua și sala de forță, secretele antrenorului care a dus România la Europenele de volei

„Se vede că e o atmosferă foarte bună între fete și că au o relație de prietenie foarte frumoasă, se vede clar. În alte locuri, e mai mult ca un job. Ca o muncă. Iar aici se vede că e vorba de prietenie, e o atmosferă bună între ele, și indiferent de ce se întâmplă pe teren, după meci ele sunt bine”, spune Guillermo Naranjo Hernandez.

Obsedat de muncă, selecționerul spaniol al naționalei României nu are prea „plăceri vinovate” în timpul cantonamentelor sau turneelor. Timpul e limitat, iar analiza următorului meci începe imediat după fluierul final. Dar există totuși ceva care e o adevărată religie pentru el!

„Cafeaua e obligatorie. În staff ultima oară am cumpărat 100 de cafele și ne-am gândit că ne ajung până la finalul sezonului și pentru națională când ne întoarcem. Și acum trebuie să mai cumpărăm 200, pentru că staff-ul e mare...” – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

După ce a antrenat un an și jumătate la Galatasaray, antrenorul spaniol spune că a fost cucerit de cafeaua turcească. Un motiv ar fi și că seamănă cu cea grecească, de care se îndrăgostise în cei 4 ani de antrenorat în Grecia.

„Îmi place cafeaua turcească. Turcească, medie, cu zahăr mediu. Pentru că seamănă și cu cea din Grecia. Când eram în Grecia, am lucrat 4 ani acolo, și aveau și ei cafeaua elenă. E cam la fel, și eram și acolo îndrăgostit de cafeaua lor. Nu știu dacă funcționează și mă ține treaz… Nu știu exact ce face, doar știu că trebuie să o beau” – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

Ca orice antrenor care se respectă, Guillermo Naranjo nu uită de propriul corp. Înoată și merge la sală de câteva ori pe săptămână.

„Când eram la Blaj, în timpul campionatului, obișnuiam să înot de trei ori pe săptămână și făceam și sală normal, de două-trei ori. Dar fetele sigur mă bat. Sunt mai puternice decât mine” – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

Guillermo Naranjo Hernandez nu se consideră un antrenor cu care se lucrează ușor, dar nici rigid

„De obicei sunt mai relaxat la antrenamente și mai exigent în timpul meciurilor. La antrenamente e mai liber, trebuie să joci fără stres, să dai totul, să te exprimi. Dar în meciuri avem un plan clar, și dacă nu-l urmăm, atunci devin foarte exigent” – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

Selecționerul recunoaște că sunt și momente când ar râde de anumite faze în timpul meciului, dar trebuie să rămână serios, ca să păstreze concentrarea în timpul partidelor.

„Se întâmplă unele lucruri pe teren care mă fac să râd, dar nu vreau să pară că râd de ele. Doar că acțiunea în sine e amuzantă. De exemplu, un serviciu pe sub fileu sau ceva de genul. Dar trebuie să-mi păstrez calmul, pentru că jocul continuă” – Guillermo Naranjo Hernandez, selecționer România.

A 28-a oară la Campionatul European

Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară la un turneu final de Campionat European. Biletele pentru ediția care va avea loc în 2026, în 21 august – 6 septembrie, în Turcia, Azerbaidjan, Cehia și Suedia, au fost obținute în urma victoriei cu 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18) în fața Croației.

A fost a treia victorie din patru meciuri disputate în Grupa G de calificarea (au mai fost două victorii cu 3-0 în fața Kosovo și un 0-3 în Croația).

Meciul de miercuri, de la Blaj, a fost ultimul al unui sezon internațional extrem de fructuos pentru naționala feminine a României. Jucătoarele antrenate de selecționerul Guillermo Naranjo Hernandez au cucerit în această vară și medaliile de bronz ale Golden League, o premieră în istoria voleiului românesc.

Chiar dacă pentru naționala feminină sezonul s-a încheiat, pentru cea masculină greul abia acum urmează, tricolorii antrenați de Sergiu Stancu urmând să joace, la mijlocul lunii septembrie la Campionatul Mondial. O competiție la care vor fi prezenți după o pauză de 43 de ani!

