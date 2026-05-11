Dinamo, care s-a clasat din nou pe locul 3 la sfârșitul actualului sezon (la fel ca și în precedentul), a anunțat un transfer de răsunet la echipa de volei feminin.

”𝐈𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐱𝐢𝐧𝐭𝐞 vine la DINAMO! ⬜️🟥

Primul transfer pentru sezonul 2026-2027 este aici!

”Coordonatoarea de joc a naționalei României a semnat cu DINAMO”

Coordonatoarea de joc a naționalei României a semnat cu DINAMO! 🔥

Iarina are doar 20 de ani, dar are un palmares veritabil: de 3 ori campioană a României, 4 supercupe, o cupă a României, o medalie de argint în Cev Cup, un bronz cu naționala în Golden League. 🤯

Suntem bucuroși că și-a dorit să îmbrace tricoul alb-roșu! Mult succes, Iarina!

Bine ai venit! 🤍❤️”, a postat pagina CS Dinamo Volei.

Dinamo a încheiat play-off-ul din nou pe locul 3

La sfârșitul lunii aprilie, CS Dinamo Bucureşti a obţinut medaliile de bronz în play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin după ce a dispus de CSM Corona Braşov cu scorul de 3-0 (25-20, 25-18, 26-24), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

Dinamo s-a impus cu 3-0 la general în finala mică.

S-a jucat în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”.

