A dormit două ore și apoi și-a dus echipa spre al optulea titlu de campioană

Victoria cu 3-1 la „general” obținută cu CSO Voluntari a consemnat, totodată, și al patrulea event pentru clubul clubului.

Pentru antrenorul spaniol al Blajului, Guillermo Naranjo Hernandez, acest titlu a venit ca o eliberare, pentru că este primul într-o carieră peste un deceniu. El a mai jucat până acum cinci finale, pierzându-le pe toate.

Spaniolul din fruntea campioanei Alba Blaj

„Mă simt extraordinar. Eu am mai jucat și am pierdut 5 finale până acum. Unele chiar după ce am avut minge de campionat, de două ori mi s-a întâmplat în a cincea partidă, așa că am avut nevoie de asta, am avut nevoie de un titlu de campion. Sunt fericit, dar sunt și mai fericit pentru fete” – Guillermo Naranjo Hernandez, antrenor Volei Alba Blaj.

Până în luna decembrie, spaniolul a antrenat-o pe Galatasaray într-unul dintre cele mai puternice campionate din lume, cel al Turciei. Recunoaște că plecarea din aglomerația din Istanbul și sosirea în atmosfera liniștită din Blaj e ceva de vis.

„Uneori făceam 50 minute până la sală. Numai că 50 minute, având două antrenamente pe zi, însemnau aproape 4 ore pe drum pe zi, în timp ce aici locuiesc literalmente la o stradă de sală. E foarte frumos să mă trezesc un pic mai târziu și să mă bucur de dimineață un pic mai mult” – Guillermo Naranjo Hernandez, antrenor Volei Alba Blaj.

În ceea ce privește faptul că a acceptat propunerea Blajului de a antrena echipa din luna ianuarie, tehnicianul spune că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat în carieră.

"Nu regret decizia"

„E ceva timp de când eu și domnul primar am vorbit despre asta. Dar, desigur, Blajul a avut mereu antrenori buni, iar eu eram fie sub contract cu Potsdam sau cu Galatasaray. Acum ei mi-au propus postul în momentul în care contractul meu cu Galatasaray s-a încheiat. Cred că a fost decizie foarte bună, pentru că din primul moment m-am simțit foarte binevenit din partea tuturor: a locuitorilor, a celor care vin la meci, pentru că e o atmosferă extraordinară în sală. Cred că am luat o decizie excelentă, nu o regret nici un pic” – Guillermo Naranjo Hernandez, antrenor Volei Alba Blaj.