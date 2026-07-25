GALERIE FOTO Pilotul-fenomen al motorsportului românesc. Jerome France, șase titluri în șase ani și e gata de un nou record

Pilotul-fenomen al motorsportului românesc. Jerome France, șase titluri în șase ani și e gata de un nou record AUTO
Alexandru Hațieganu
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În numai șase ani de când concurează în motorsportul românesc, pilotul originar din Franța, Jerome France, a cucerit șase titluri naționale și a stabilit record după record.

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Jerome France
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Pilotul stabilit de peste două decenii în România se pregătește acum pentru Trofeul Sinaia, unde poate deveni primul din istoria modernă a Campionatului Național de Viteză în Coastă care câștigă de trei ori consecutiv etapa-emblemă de pe Valea Prahovei.

Puțini piloți au avut un impact atât de rapid și de puternic asupra motorsportului românesc precum Jerome France. La numai șase ani de la începutul aventurii sale competiționale în România, francezul are deja în palmares șase titluri de campion național absolut, câte trei în super rally și viteză în coastă, dar și numeroase recorduri de traseu la viteză în coastă.

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Fost campion de juniori la viteză în coastă în Franța, la începutul anilor 2000, France a stat o perioadă îndelungată departe de competiții. Revenirea sa a fost influențată decisiv de Mihai Leu, cel care l-a convins să ia startul în Campionatul Național de Super Rally. Prima sa cursă a fost în 2020, la Super Rally Deva. Din acel moment, ascensiunea sa a fost spectaculoasă. Trei titluri în Super Rally, apoi dominație totală la viteză în coastă.e

Primele mari performanțe au venit în Super Rally, campionatul desfășurat pe trasee exclusiv urbane. Jerome France s-a impus în trei sezoane consecutive, în 2021, 2022 și 2023, devenind unul dintre piloții de referință ai competiției.

După al treilea titlu, francezul a anunțat că se retrage din campionat pentru a căuta noi provocări și a ales Campionatul Național de Viteză în Coastă, unde rezultatele au venit la fel de repede.

În 2023 a cucerit primul titlu național absolut al disciplinei. Și-a apărat poziția în 2024, iar în 2025 a devenit campion absolut pentru a treia oară consecutiv, după un sezon în care s-a impus în cinci dintre primele șapte etape. În numai șase ani, Jerome France a ajuns la un bilanț impresionant: trei titluri în Super Rally și trei titluri la viteză în coastă.

Dincolo de trofee, pilotul și-a legat numele și de o serie de recorduri la viteză în coastă, fiind recordmenul pe traseele din Sinaia, Brașov, Harghita Băi, Reșița și Baia Mare.

La o victorie de o performanță fără precedent

Următoarea provocare este Trofeul Sinaia, una dintre cele mai cunoscute și mai spectaculoase curse din automobilismul românesc, care este programată săptămâna viitoare. France a câștigat ultimele două ediții și va ajunge pe traseul care urcă spre Castelul Peleș cu șansa unei performanțe istorice. Dacă se va impune din nou, va deveni primul pilot din istoria modernă a Campionatului Național de Viteză în Coastă care obține trei victorii consecutive la Sinaia.

Miza depășește însă succesul într-o singură etapă. Regulamentul special al competiției prevede că pilotul care câștigă de trei ori consecutiv sau de cinci ori în total intră în posesia unui trofeu unic, denumit Trofeul Sinaia. Până acum, distincția nu a fost acordată niciunui concurent.

„Sinaia este o cursă aparte, cu o istorie pe care o simți de fiecare dată când urci pe traseu. Vremea este adesea schimbătoare, iar caracterul urban al traseului și bordurile fac ca orice greșeală, chiar și una foarte mică, să poată fi fatală. În plus, sunt conștient că acesta este probabil traseul cel mai puțin potrivit pentru mașina mea, care a fost concepută pentru trasee mai rapide. Tocmai de aceea provocarea este și mai mare. Posibilitatea de a câștiga pentru al treilea an consecutiv și de a intra definitiv în posesia Trofeului Sinaia mă motivează enorm”, a declarat France.

Dublu câștigător și deținător al recordului traseului

În 2025, francezul și-a apărat statutul de „King of the Hill” la volanul prototipului Nova NP01. A câștigat clasamentul Open cu timpul cumulat de 3:00,430, după ce a parcurs prima manșă în 1:30,164, stabilind un nou record al traseului. În cea de-a doua urcare a fost cronometrat în 1:30,266. A fost a doua victorie consecutivă la Sinaia și una dintre cele cinci etape câștigate de Jerome în acel sezon.

De această dată, miza va fi și mai mare. France nu va concura doar pentru punctele din campionat, ci și pentru un loc unic în istoria cursei care are o istorie de aproape 100 de ani. „Încerc să nu mă gândesc doar la trofeu, pentru că la Sinaia fiecare viraj cere concentrare maximă și orice greșeală poate fi fatală. Nivelul campionatului a crescut foarte mult în acest an și sunt convins că, dacă vom avea condiții de uscat, pentru a câștiga va trebui, probabil, să batem recordul traseului. Dacă voi reuși, va fi o mare onoare să devin primul pilot care intră definitiv în posesia Trofeului Sinaia”, afirmă campionul.

La bordul unui model Nova Pro NP01, Jerome France se numără printre cei peste 80 de piloți care și-au anunțat prezența la Sinaia, acolo unde va lupta pentru primul loc cu Emil Ghinea, Elias Răduță, Octavian Ciovică sau Dragoș Savloschi, toți aflați la bordul unor monoposturi sau prototipuri. În acest moment, France domină clasamentul, cu 93 de puncte, îndreptându-se rapid spre titlul consecutiv cu numărul 4.

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