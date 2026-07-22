Paula Badosa (28 de ani, 93 WTA) a luptat pentru patru victorii consecutive pe zgura de la Iași, dar nu a reușit să o urmeze pe Irina Begu în lista câștigătoarelor turneului din estul țării.

Fostul număr doi mondial a revenit însă în prima sută ierarhică, după finala bifată în România.

Paula Badosa, iertată de arbitru, pe zgura de la Iași

Jucătoarea iberică a jucat cu nervii întinși la maximum, în semifinalele competiției, când a învins-o pe slovena Tamara Zidansek, scor 3-6, 7-5, 7-6 (1).

Badosa a avut nevoie de un consum uriaș de energie pentru a reveni, de la 0-1 la seturi, iar oboseala a ajuns-o din urmă, în startul setului decisiv.