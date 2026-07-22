VIDEO „O rușine mare!” Paula Badosa, criticată de fosta antrenoare a Serenei Williams pentru ieșirea nesportivă de la Iași

„O rușine mare!” Paula Badosa, criticată de fosta antrenoare a Serenei Williams pentru ieșirea nesportivă de la Iași Tenis
Marcu Czentye
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Paula Badosa a jucat finala turneului WTA 250 de la Iași, dar a riscat o eliminare pe fond nesportiv.

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Paula BadosaTenis WTArachetă aruncatăWTA IasiTenis Romania
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Paula Badosa (28 de ani, 93 WTA) a luptat pentru patru victorii consecutive pe zgura de la Iași, dar nu a reușit să o urmeze pe Irina Begu în lista câștigătoarelor turneului din estul țării.

Fostul număr doi mondial a revenit însă în prima sută ierarhică, după finala bifată în România.

Paula Badosa, iertată de arbitru, pe zgura de la Iași

Jucătoarea iberică a jucat cu nervii întinși la maximum, în semifinalele competiției, când a învins-o pe slovena Tamara Zidansek, scor 3-6, 7-5, 7-6 (1). 

Badosa a avut nevoie de un consum uriaș de energie pentru a reveni, de la 0-1 la seturi, iar oboseala a ajuns-o din urmă, în startul setului decisiv.

„O rușine mare,” cataloghează Rennae Stubbs reacția Paulei Badosa

Spanioloaica nu a mai tolerat tensiunea jocului și, după o greșeală comisă la fileu, a avut o ieșire nervoasă care ar fi trebuit să aducă după sine descalificarea din turneu, crede Rennae Stubbs, fostă antrenoare a Serenei Williams.

Într-o imagine mai rar întâlnită în circuitul WTA, Paula Badosa și-a aruncat racheta în tribune, comițând un gest necumpătat. Adversara sa, Tamara Zidansek nu a comentat, în ciuda momentului deosebit, iar arbitrul i-a permis Paulei Badosa continuarea partidei.

„Ar trebui să fie o descalificare automată. A fost o rușine mare. Ca jucătoare, când îți scapi racheta, ce urmează este responsabilitatea ta. Nu contează că e vorba de un așa-zis ghinion.

Aveai racheta în mână și ai scăpat-o. Dacă ajunge în tribune, ar trebui să fii descalificată, imediat. E singura cale prin care evităm astfel de scenarii,” s-a pronunțat Rennae Stubbs în podcastul său.

Badosa, abandon în finală, la scorul de 6-4, 4-0

Paula Badosa a fost criticată inclusiv pentru retragerea târzie din finala turneului WTA 250 de la Iași. În duelul cu Mayar Sherif, a ales abandonul partidei la scorul de 6-4, 4-0.

Decizia nu a fost apreciată de toată lumea, în contextul în care Badosa ar fi trebuit să mai reziste doar câteva minute pentru a duce la bun sfârșit partida, pe teren.

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