Astăzi, de la ora 20:00, echipa de volei feminin Dinamo debutează în cupele europene.
Fetele antrenate de Milos Gavrilovic joacă la VfB Suhl LOTTO Thüringen în prima manșă din CEV Cup 2026, returul urmând să aibă loc pe 2 decembrie, în Sala Dinamo.
CS Dinamo București o întâlnește în dublă manșă pe VfB Suhl LOTTO Thüringen.
Astăzi, de la ora 20:00, echipa de volei feminin Dinamo debutează în cupele europene.
Fetele antrenate de Milos Gavrilovic joacă la VfB Suhl LOTTO Thüringen în prima manșă din CEV Cup 2026, returul urmând să aibă loc pe 2 decembrie, în Sala Dinamo.
”VOLEI FEMININ. Debut în CEV CUP 2026 💪🏻
Parcursul nostru european începe mâine în Germania!
Formația pregătită de Milos Gavrilovic întâlnește VfB Suhl LOTTO Thüringen în prima etapă. Partida va avea loc în Antenne Thüringen Volleyball-Arena și începe la ora 20:00 🇷🇴 (19:00 🇩🇪)
Înfruntăm un adversar puternic, Suhl câștigând medalia de bronz în Bundesliga sezonul precedent.
‼️Partida retur va avea loc în sala Dinamo pe 2 decembrie de la ora 17.00, iar biletele sunt puse în vânzare pe site-ul partenerului nostru Eventim.
HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București.
În ultima etapă din Divizia A1, Dinamo a dat lovitura pe terenul lui CSO Voluntari, 3-2 după un ”meci infernal”, cum l-a caracterizat pagina oficială de Facebook a clubului din Ștefan cel Mare:
”Setul 3 rămâne memorabil. Voluntari a condus cu 20-12 și părea că se îndreaptă spre câștigarea setului, dar fetele noastre au arătat ce înseamnă DINAMO - lupți până la ultimul fluier!
Meciul a fost închis cu un blocaj imens marca Mirta Grbac”.
Scorul pe seturi din CSO Voluntari - Dinamo 2-3 a fost 20-25, 25-18, 24-26, 25-16, 16-18.
Foto: CS Dinamo Volei
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News