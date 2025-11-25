După ce a defilat la Trofeul Carpați, România a anunțat azi lotul pentru Campionatul Mondial 2025! Sorina Grozav & Co au o grupă dificilă

Boxerul român cu trei titluri la categoria mijlocie luptă la sfârșitul lunii în Germania: ”O să le demonstrez tuturor valoarea mea”

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic joacă la VfB Suhl LOTTO Thüringen în prima manșă din CEV Cup 2026, returul urmând să aibă loc pe 2 decembrie, în Sala Dinamo.

Astăzi, de la ora 20:00, echipa de volei feminin Dinamo debutează în cupele europene.

‼️Partida retur va avea loc în sala Dinamo pe 2 decembrie de la ora 17.00, iar biletele sunt puse în vânzare pe site-ul partenerului nostru Eventim.

Formația pregătită de Milos Gavrilovic întâlnește VfB Suhl LOTTO Thüringen în prima etapă. Partida va avea loc în Antenne Thüringen Volleyball-Arena și începe la ora 20:00 🇷🇴 (19:00 🇩🇪)

Dinamo, victorie mare în ultima etapă de campionat, 3-2 la CSO Voluntari



În ultima etapă din Divizia A1, Dinamo a dat lovitura pe terenul lui CSO Voluntari, 3-2 după un ”meci infernal”, cum l-a caracterizat pagina oficială de Facebook a clubului din Ștefan cel Mare:

”Setul 3 rămâne memorabil. Voluntari a condus cu 20-12 și părea că se îndreaptă spre câștigarea setului, dar fetele noastre au arătat ce înseamnă DINAMO - lupți până la ultimul fluier!

Meciul a fost închis cu un blocaj imens marca Mirta Grbac”.

Scorul pe seturi din CSO Voluntari - Dinamo 2-3 a fost 20-25, 25-18, 24-26, 25-16, 16-18.

Foto: CS Dinamo Volei

VIDEO Ramona Rus de la Dinamo, la Poveștile Sport.ro

