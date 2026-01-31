FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00 | „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off! Echipele de start

Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3, ACUM, pe Sport.ro! Spectacol în lupta pentru supraviețuire în Superliga

Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat”

CS Dinamo Bucureşti a urcat provizoriu pe primul loc în Divizia A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-19, 25-13, 25-18), vineri, în Sala Dinamo, în etapa a 13-a.

Dinamo - CSM Constanța 3-0, cu Radostina Marinova MVP

Radostina Marinova a fost cea mai bună de la Dinamo, cu 21 de puncte, iar Oleksandra Milenko a contribuit cu 10 puncte.

Anja Asonja, cu 14 puncte, s-a remarcat de la oaspete.

Campioana en-titre Volei Alba Blaj, aflată pe locul 2, are însă meci astăzi, de la ora 17:00, la ultima clasată, U Cluj, care are 12 eșecuri în cele 12 etape de până acum.

