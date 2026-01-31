CS Dinamo Bucureşti a urcat provizoriu pe primul loc în Divizia A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-19, 25-13, 25-18), vineri, în Sala Dinamo, în etapa a 13-a.
Dinamo - CSM Constanța 3-0, cu Radostina Marinova MVP
Radostina Marinova a fost cea mai bună de la Dinamo, cu 21 de puncte, iar Oleksandra Milenko a contribuit cu 10 puncte.
Anja Asonja, cu 14 puncte, s-a remarcat de la oaspete.
Campioana en-titre Volei Alba Blaj, aflată pe locul 2, are însă meci astăzi, de la ora 17:00, la ultima clasată, U Cluj, care are 12 eșecuri în cele 12 etape de până acum.
”VOLEI FEMININ. Victorie în minimum de seturi 😍
Fetele antrenate de Milos Gavrilovic au avut o misiune ușoară în primul joc din etapa 13. Ele au închis partida după un meci dominat în totalitate ce a durat puțin peste o oră.
Radostina Marinova a făcut un meci mare! 21 de puncte în 3 seturi pentru universalul nostru ‼️
Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului tehnic! 💥”, a postat la final CS Dinamo București.
Cum arată Top 4 în clasamentul Diviziei A1
1. CS Dinamo Bucureşti 32 puncte (13 jocuri)
2. CSM Volei Alba-Blaj 30 (12)
3. CSO Voluntari 29 (12)
4. CSM Corona Braşov 25 (11)
...
VIDEO Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro
Info: Agerpres
Foto: CS Dinamo București