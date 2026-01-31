GALERIE FOTO Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci

Dinamo a urcat pe locul 1! Victorie fără vreo emoție în ultimul meci Volei
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.

  • Dinamo pe locul 1a
CS Dinamo Bucureşti a urcat provizoriu pe primul loc în Divizia A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-19, 25-13, 25-18), vineri, în Sala Dinamo, în etapa a 13-a.

Dinamo - CSM Constanța 3-0, cu Radostina Marinova MVP

Radostina Marinova a fost cea mai bună de la Dinamo, cu 21 de puncte, iar Oleksandra Milenko a contribuit cu 10 puncte.

Anja Asonja, cu 14 puncte, s-a remarcat de la oaspete.

Campioana en-titre Volei Alba Blaj, aflată pe locul 2, are însă meci astăzi, de la ora 17:00, la ultima clasată, U Cluj, care are 12 eșecuri în cele 12 etape de până acum.

”VOLEI FEMININ. Victorie în minimum de seturi 😍

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic au avut o misiune ușoară în primul joc din etapa 13. Ele au închis partida după un meci dominat în totalitate ce a durat puțin peste o oră.

Radostina Marinova a făcut un meci mare! 21 de puncte în 3 seturi pentru universalul nostru ‼️

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului tehnic! 💥, a postat la final CS Dinamo București.

Cum arată Top 4 în clasamentul Diviziei A1

1. CS Dinamo Bucureşti 32 puncte (13 jocuri)

2. CSM Volei Alba-Blaj 30 (12)

3. CSO Voluntari 29 (12)

4. CSM Corona Braşov 25 (11)

...

VIDEO Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București

