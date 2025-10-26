Dinamo a reușit să câștige cu un scor neobișnuit prin proporțiile sale meciul din etapa a patra din Superliga de polo masculin.
Trupa lui Andrei Mateiași s-a impus cu un halucinant 34-5 în meciul cu CS Politehnica Cluj-Napoca, deși a folosit foarte mulți juniori!
”POLO. Victorie lejeră în etapa a 4-a a Superligii, chiar dacă am jucat preponderent cu juniori
💥DINAMO – Politehnica Cluj-Napoca 34-5
DINAMO: Marchitan, Fuflygin (portari), Bogdandi 4, Cojocariu 4, Paladiciuc 1, R. Sachetti 4, Ciobanu 1, Roșan 3, Marinescu 2, Ristea 2, Chikovani 1, Negus 3, Vrânceanu 3, Dragomir 3, C. Popa 3”, a postat la final CS Dinamo București.
Meciul s-a jucat în Bazinul Dinamo, iar echipa din Ștefan cel Mare a folosit 6 seniori și 9 juniori:
1. 🤽♂️ Matei Marchitan
2. 🤽♂️ Roland Bogdandi
3. 🤽♂️ Tiberiu Cojocariu
4. 🤽♂️ Alexander Paladiciuc
5. 🤽♂️ Riccardo Sachetti
6. 🤽♂️ Eusebio Ciobanu
7. 🤽♂️ Cristian Roșan
8. 🤽♂️ Andrei Marinescu
9. 🤽♂️ Vlad Ristea
10. 🤽♂️ Chikovani Luka
11. 🤽♂️ Charlie Negus
12. 🤽♂️ Ionuț Vrânceanu
13. 🤽♂️ Fedor Fuflygin
14. 🤽♂️ Dragomir Filip
15. 🤽♂️ Cosmin Popa
Antrenor principal:
Andrei Mateiași
Antrenori secunzi:
Bogdan Giuclea
Laurentiu Ticală
Dragoș Stoenescu
Kinetoterapeut:
Gate Alexandru
Coordonator:
Daniel Tănase