FOTO ȘI VIDEO Dinamo, scor horror în Superligă! ”Chiar dacă am jucat preponderent cu juniori”

Dinamo, scor horror &icirc;n Superligă! &rdquo;Chiar dacă am jucat preponderent cu juniori&rdquo; Polo
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie categorică reușită de trupa din Șoseaua Ștefan cel Mare.

TAGS:
DinamoAndrei MateiașiRiccardo SachettiRoland Bogdandics dinamo bucuresti

Dinamo a reușit să câștige cu un scor neobișnuit prin proporțiile sale meciul din etapa a patra din Superliga de polo masculin.

Trupa lui Andrei Mateiași s-a impus cu un halucinant 34-5 în meciul cu CS Politehnica Cluj-Napoca, deși a folosit foarte mulți juniori!

”POLO. Victorie lejeră în etapa a 4-a a Superligii, chiar dacă am jucat preponderent cu juniori

💥DINAMO – Politehnica Cluj-Napoca 34-5

DINAMO: Marchitan, Fuflygin (portari), Bogdandi 4, Cojocariu 4, Paladiciuc 1, R. Sachetti 4, Ciobanu 1, Roșan 3, Marinescu 2, Ristea 2, Chikovani 1, Negus 3, Vrânceanu 3, Dragomir 3, C. Popa 3”, a postat la final CS Dinamo București.

Meciul s-a jucat în Bazinul Dinamo, iar echipa din Ștefan cel Mare a folosit 6 seniori și 9 juniori:

1. 🤽‍♂️ Matei Marchitan

2. 🤽‍♂️ Roland Bogdandi

3. 🤽‍♂️ Tiberiu Cojocariu

4. 🤽‍♂️ Alexander Paladiciuc

5. 🤽‍♂️ Riccardo Sachetti

6. 🤽‍♂️ Eusebio Ciobanu

7. 🤽‍♂️ Cristian Roșan

8. 🤽‍♂️ Andrei Marinescu

9. 🤽‍♂️ Vlad Ristea

10. 🤽‍♂️ Chikovani Luka

11. 🤽‍♂️ Charlie Negus

12. 🤽‍♂️ Ionuț Vrânceanu

13. 🤽‍♂️ Fedor Fuflygin

14. 🤽‍♂️ Dragomir Filip

15. 🤽‍♂️ Cosmin Popa

Antrenor principal: 

Andrei Mateiași

Antrenori secunzi:

Bogdan Giuclea

Laurentiu Ticală

Dragoș Stoenescu

Kinetoterapeut:

Gate Alexandru

Coordonator:

Daniel Tănase

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ibrahimovic de la Dinamo! Gol &agrave; la Zlatan pentru decarul lui Dinamo 2 &icirc;n ultima etapă
Ibrahimovic de la Dinamo! Gol à la Zlatan pentru decarul lui Dinamo 2 în ultima etapă
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Barcelona 2-1: penalty ratat de Mbappe!
Real Madrid - Barcelona 2-1: penalty ratat de Mbappe!
Everton - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO. Kolo Muani, &icirc;n premieră titular la Spurs
Everton - Tottenham 0-0, ACUM, pe VOYO. Kolo Muani, în premieră titular la Spurs
Unde a dispărut Man? Ce scriu olandezii după derby-ul Feyenoord - PSV
Unde a dispărut Man? Ce scriu olandezii după derby-ul Feyenoord - PSV
Atacantul cu 37 de minute la Petrolul Ploiești, la al patrulea meci ca titular &icirc;n Ligue 1 &icirc;n acest sezon!
Atacantul cu 37 de minute la Petrolul Ploiești, la al patrulea meci ca titular în Ligue 1 în acest sezon!
Marius Ștefănescu, din lac &icirc;n puț: &icirc;n ce situație a ajuns, după plecarea de la FCSB
Marius Ștefănescu, din lac în puț: în ce situație a ajuns, după plecarea de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat

Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat

Napoli &ndash; Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Napoli – Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: &rdquo;Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $&rdquo;

Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: ”Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $”



Recomandarile redactiei
Real Madrid - Barcelona 2-1: penalty ratat de Mbappe!
Real Madrid - Barcelona 2-1: penalty ratat de Mbappe!
Unde a dispărut Man? Ce scriu olandezii după derby-ul Feyenoord - PSV
Unde a dispărut Man? Ce scriu olandezii după derby-ul Feyenoord - PSV
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, &icirc;n Premier League. Surprize și goluri fabuloase &icirc;n etapa a noua
Arsenal - Crystal Palace 1-0 și Aston Villa - Manchester City 1-0, în Premier League. Surprize și goluri fabuloase în etapa a noua
Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție
Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție
Marius Ștefănescu, din lac &icirc;n puț: &icirc;n ce situație a ajuns, după plecarea de la FCSB
Marius Ștefănescu, din lac în puț: în ce situație a ajuns, după plecarea de la FCSB
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo - Barcelona &icirc;n cupele europene! Primul meci se joacă &icirc;n această lună
Dinamo - Barcelona în cupele europene! Primul meci se joacă în această lună
Dinamo s-a distrat copios cu Rapid &icirc;n meciurile de vineri! Victorii la scor pentru echipele din Ștefan cel Mare
Dinamo s-a distrat copios cu Rapid în meciurile de vineri! Victorii la scor pentru echipele din Ștefan cel Mare
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!