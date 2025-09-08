OFICIAL Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Alexandru Hațieganu
Campania de achiziții a campioanei continuă.

Dinamo, campioana en-titre a voleiului masculin românesc, a mai anunțat astăzi un transfer.

Ultimul sosit în Ștefan cel Mare este Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei.

Alexandru Oprea despre Dinamo București: ”Un club imens”

”Alexandru Oprea, ultimul transfer al campioanei 🏆

Alex evoluează pe postul de ridicător, are 17 ani și 1,92 m înălțime. El a evoluat la juniori pentru Vâlcea și CTF Mihai 1 București.

Mezinul lotului dinamovist va fi a treia opțiune pentru Bogdan Tănase după cei doi ridicători transferați în această vară, Onur Cukur si Eric Burggraf.

“Sunt foarte bucuros că am ajuns la Dinamo, un club imens. Este o oportunitate imensă și sper să învăț cât mai multe de la cei mai mari. Vreau să cresc de la un antrenament la altul și sper că voi reuși să debutez. Vreau să mulțumesc clubului și antrenorului pentru încrederea oferită. Hai Dinamo! “

Mult succes, Alex! 🥳, a postat pagina CS Dinamo Volei.

Puzderie de transferuri în această vară la echipa campioană

Oprea este ultimul dintr-o serie impresionantă de transferuri realizate în această vară de Dinamo: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, Eric Burggraf, plus internaționalii români Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți.

Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).

