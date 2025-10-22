VIDEO Dinamo debutează azi în Champions League: ”Să înceapă spectacolul!”

Alexandru Hațieganu
Campioana României din Divizia A1 masculin, la primul meci din aventura europeană.

Dinamo, Mircea Pețacs dinamo bucurești, Bogdan Tănase, Răzvan Mihalcea
Astăzi, de la ora 18:00, Dinamo București, campioană a României la volei masculin după o pauză de nu mai puțin de 30 de ani, debutează în ediția 2025-2026 din CEV Champions League.

Prima manșă jucată în Macedonia de Nord cu VC Strumica contează pentru turul 1 preliminar al competiției și este totodată primul meci oficial al dinamoviștilor din noul sezon.

”VOLEI MASCULIN. Să înceapă spectacolul 🎊

Un momentat mult așteptat de fanii dinamoviști a sosit! DINAMO debutează în noul sezon! 

Campioana României înfruntă astăzi campioana Macedoniei de Nord, VC Strumica, în primul tur din CEV Champions League. Partida se dispută la Skopje și va fi în direct pe TVR Sport de la ora 18:00 🏐

Mult succes băieți! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București.

“Sperăm să avem un rezultat pozitiv și să obținem calificarea în fața suporterilor noștri săptămâna viitoare”, a declarat antrenorul principal din Ștefan cel Mare, Bogdan Tănase.

Antrenorul lui Dinamo a fost completat de trei dintre cei mai experimentați jucători ai lotului dinamovist, Răzvan Mihalcea, Nicolae Ghionea și Mircea Peța:

Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent

Înaintea începerii noului sezon 2025-2026 din Divizia A1 și CEV Champions League, Dinamo și-a prezentat săptămâna trecută lotul în cadrul unui eveniment care a inclus și meciul amical cu Dunav Ruse, echipă din țara vecină și vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.

A fost o partidă de pregătire care a ”sfidat” regulile voleiului, pentru că meciul s-a încheiat cu 4-0 la seturi pentru echipa din Ștefan cel Mare.

”VOLEI MASCULIN. Meci amical de prezentare. O nouă victorie categorică 💪🏻

💥DINAMO - Dunav Ruse 4-0 (25-19; 25-15; 25-19; 25-18)

Ne bucurăm că am avut pentru prima oară fanii de partea noastră! Ne dorim să avem un sezon de succes alături de voi 🤗

HAI DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.

La meciul din Sala Dinamo a fost prezent și fostul mare fotbalist Ionuț Lupescu, președintele de onoare al clubului din Ștefan cel Mare.

Transferuri numeroase făcute de Dinamo pentru noul sezon

Până la începutul lunii septembrie, Dinamo a anunțat o serie impresionantă de transferuri.

Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani ai săi, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei, a fost ultimul prezentat: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, internaționalul german Eric Burggraf, plus ”tricolorii” Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți și căpitanul naționalei de tineret, au semnat și ei în vară cu gruparea campioană din Ștefan cel Mare.

Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu experimentații Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).

Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează pentru Dinamo după dubla cu echipa din Macedonia de Nord

Dinamo Bucureşti, campioana României la volei masculin, va înfrunta echipa nord-macedoneană VC Strumica, în primul tur al Ligii Campionilor la volei masculin, CEV Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate la Luxemburg.

Campioana României va disputa primul meci în deplasare, în perioada 21-23 octombrie, urmând ca returul să fie programat în perioada 28-30 octombrie.

Dacă va trece de Strumica, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.

Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, la Poveștile Sport.ro

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
FCSB joacă ACUM în Champions League la tineret, GOL DUPĂ GOL! Lokomotiva Zagreb - FCSB, meciul de debut în UEFA Youth League, LIVE pe Sport.ro
Jose Mourinho nu-l mai suportă pe Istvan Kovacs: dezvăluirea lui Becali, incredibilă!
Starul uitat al FCSB-ului: MM a crezut enorm în el, dar s-a păcălit grav!
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Champions League în Liga Florilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena de la 17:30!
Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: „La mine nu mai contează!”

Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!



Starul uitat al FCSB-ului: MM a crezut enorm în el, dar s-a păcălit grav!
Jose Mourinho nu-l mai suportă pe Istvan Kovacs: dezvăluirea lui Becali, incredibilă!
Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
FCSB joacă ACUM în Champions League la tineret, GOL DUPĂ GOL! Lokomotiva Zagreb - FCSB, meciul de debut în UEFA Youth League, LIVE pe Sport.ro
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
România - Olanda, meciul decisiv al ”tricolorilor” la Campionatul Mondial, s-a încheiat! Toate seturile, pe muchie de cuțit
România a debutat după 43 de ani la Campionatul Mondial de volei! Cât s-a terminat meciul cu Polonia
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

