Astăzi, de la ora 18:00, Dinamo București, campioană a României la volei masculin după o pauză de nu mai puțin de 30 de ani, debutează în ediția 2025-2026 din CEV Champions League.
Prima manșă jucată în Macedonia de Nord cu VC Strumica contează pentru turul 1 preliminar al competiției și este totodată primul meci oficial al dinamoviștilor din noul sezon.
”VOLEI MASCULIN. Să înceapă spectacolul 🎊
Un momentat mult așteptat de fanii dinamoviști a sosit! DINAMO debutează în noul sezon!
Campioana României înfruntă astăzi campioana Macedoniei de Nord, VC Strumica, în primul tur din CEV Champions League. Partida se dispută la Skopje și va fi în direct pe TVR Sport de la ora 18:00 🏐
Mult succes băieți! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București.
“Sperăm să avem un rezultat pozitiv și să obținem calificarea în fața suporterilor noștri săptămâna viitoare”, a declarat antrenorul principal din Ștefan cel Mare, Bogdan Tănase.
Antrenorul lui Dinamo a fost completat de trei dintre cei mai experimentați jucători ai lotului dinamovist, Răzvan Mihalcea, Nicolae Ghionea și Mircea Peța:
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Înaintea începerii noului sezon 2025-2026 din Divizia A1 și CEV Champions League, Dinamo și-a prezentat săptămâna trecută lotul în cadrul unui eveniment care a inclus și meciul amical cu Dunav Ruse, echipă din țara vecină și vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.
A fost o partidă de pregătire care a ”sfidat” regulile voleiului, pentru că meciul s-a încheiat cu 4-0 la seturi pentru echipa din Ștefan cel Mare.
”VOLEI MASCULIN. Meci amical de prezentare. O nouă victorie categorică 💪🏻
💥DINAMO - Dunav Ruse 4-0 (25-19; 25-15; 25-19; 25-18)
Ne bucurăm că am avut pentru prima oară fanii de partea noastră! Ne dorim să avem un sezon de succes alături de voi 🤗
HAI DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.
La meciul din Sala Dinamo a fost prezent și fostul mare fotbalist Ionuț Lupescu, președintele de onoare al clubului din Ștefan cel Mare.
Transferuri numeroase făcute de Dinamo pentru noul sezon
Până la începutul lunii septembrie, Dinamo a anunțat o serie impresionantă de transferuri.
Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani ai săi, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei, a fost ultimul prezentat: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, internaționalul german Eric Burggraf, plus ”tricolorii” Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți și căpitanul naționalei de tineret, au semnat și ei în vară cu gruparea campioană din Ștefan cel Mare.
Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu experimentații Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).
Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează pentru Dinamo după dubla cu echipa din Macedonia de Nord
Dinamo Bucureşti, campioana României la volei masculin, va înfrunta echipa nord-macedoneană VC Strumica, în primul tur al Ligii Campionilor la volei masculin, CEV Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate la Luxemburg.
Campioana României va disputa primul meci în deplasare, în perioada 21-23 octombrie, urmând ca returul să fie programat în perioada 28-30 octombrie.
Dacă va trece de Strumica, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.
