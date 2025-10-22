Astăzi, de la ora 18:00, Dinamo București, campioană a României la volei masculin după o pauză de nu mai puțin de 30 de ani, debutează în ediția 2025-2026 din CEV Champions League.

Prima manșă jucată în Macedonia de Nord cu VC Strumica contează pentru turul 1 preliminar al competiției și este totodată primul meci oficial al dinamoviștilor din noul sezon.

”VOLEI MASCULIN. Să înceapă spectacolul 🎊

Un momentat mult așteptat de fanii dinamoviști a sosit! DINAMO debutează în noul sezon!

Campioana României înfruntă astăzi campioana Macedoniei de Nord, VC Strumica, în primul tur din CEV Champions League. Partida se dispută la Skopje și va fi în direct pe TVR Sport de la ora 18:00 🏐

Mult succes băieți! HAI DINAMO ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București.

“Sperăm să avem un rezultat pozitiv și să obținem calificarea în fața suporterilor noștri săptămâna viitoare”, a declarat antrenorul principal din Ștefan cel Mare, Bogdan Tănase.

