Dinamo, campioana en-titre la volei masculin, a anunțat joi transferul lui Ioan Verciuc, căpitanul naționalei de tineret a României.

”VOLEI MASCULIN. Căpitanul reprezentativei U20 două sezoane la Dinamo ⚪️🔴

Ioan Verciuc este noul jucător al campioanei României! Ioan a fost transferat în această vară de la CSM Suceava și evoluează pe postul de extremă. Are 17 ani și 1,92 m înălțime.

Noua extremă a lui Dinamo a impresionat în sezonul precedent unde a obținut titlul de campion la cadeți, fiind numit și MVP-ul turneului final 🏆 De asemenea, a obținut și medalia de argint la Cupa României pentru juniori.

“Sunt foarte fericit de această oportunitate! Dinamo este campioana României, iar acest lucru îmi da șansa să învăț de la cei mai experimentați jucători. Îmi doresc să avem de avem un sezon de neuitat. Hai Dinamo!“, a transmis Ioan.

Mult succes în alb-roșu! ⚪️🔴”, a postat CS Dinamo București.

Verciuc este ultimul dintr-o serie impresionantă de transferuri realizate în această vară de Dinamo: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, plus internaționalii români Andrei Druță și Robert Călin, la care se adaugă prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).

Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează pentru Dinamo după dubla cu echipa din Macedonia de Nord



Dinamo Bucureşti, campioana României la volei masculin, va înfrunta echipa nord-macedoneană VC Strumica, în primul tur al Ligii Campionilor la volei masculin, CEV Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate, marţi, la Luxemburg.

Campioana României va disputa primul meci în deplasare, în perioada 21-23 octombrie, urmând ca returul să fie programat în perioada 28-30 octombrie.

Dacă va trece de Strumica, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.

