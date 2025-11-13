Astăzi, de la ora 21:00, campioana en-titre Dinamo București joacă manșa secundă cu ACH Volley Ljubljana din turul al doilea preliminar CEV Champions League.

În prima manșă, jucată în sala din Ștefan cel Mare, dinamoviștii lui Bogdan Tănase s-au impus cu 3-1.

”VOLEI MASCULIN. CEV Champions League

Suntem la Ljubljana pentru returul de mâine cu ACH Volley, din turul 2 preliminar (în tur a fost 3-1 pentru noi).

La antrenamentul din această seară am avut parte de o vizită surpriză de la Ambasada României în Republica Slovenia.

Ambasadorul Alexandru Grădinar și consilierul economic Marius Cristea au venit să-i încurajeze pe campionii României. Și nu, ambasadorul nu e cel în costum😉. Alexandru Grădinar a venit corespunzător în alb și roșu.

Îi mulțumim pentru cuvintele frumoase și pentru susținere. Mâine (n.r. - azi), la 20:00 (ora 21:00 în România) va fi în tribune să susțină Dinamo și România”, a postat aseară CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

