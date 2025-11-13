FOTO Dinamo, vizitată de ambasadorul României înaintea meciului decisiv de azi din Champions League! ”Și nu, ambasadorul nu e cel în costum”

Data publicarii:
Trupa din Ștefan cel Mare s-a impus cu 3-1 în turul cu ACH Volley Ljubljana.

DinamoAlexandru GrădinarCEV Champions Leaguecs dinamo bucurestiOnur Çukur
Astăzi, de la ora 21:00, campioana en-titre Dinamo București joacă manșa secundă cu ACH Volley Ljubljana din turul al doilea preliminar CEV Champions League.

În prima manșă, jucată în sala din Ștefan cel Mare, dinamoviștii lui Bogdan Tănase s-au impus cu 3-1.

”VOLEI MASCULIN. CEV Champions League

Suntem la Ljubljana pentru returul de mâine cu ACH Volley, din turul 2 preliminar (în tur a fost 3-1 pentru noi).

La antrenamentul din această seară am avut parte de o vizită surpriză de la Ambasada României în Republica Slovenia.

Ambasadorul Alexandru Grădinar și consilierul economic Marius Cristea au venit să-i încurajeze pe campionii României. Și nu, ambasadorul nu e cel în costum😉. Alexandru Grădinar a venit corespunzător în alb și roșu.

Îi mulțumim pentru cuvintele frumoase și pentru susținere. Mâine (n.r. - azi), la 20:00 (ora 21:00 în România) va fi în tribune să susțină Dinamo și România”, a postat aseară CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

VIDEO Ce a declarat dinamovistul Onur Cukur înaintea meciului decisiv din CEV Champions League

O zi perfectă pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele în deplasare, în ultima etapă

Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Arcada Galaţi cu scorul de 3-0 (25-18, 25-23, 25-20), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Mircea Peţa şi Petar Premovic au reuşit câte 12 puncte pentru Dinamo, Janis Medenis 11, iar Răzvan Mihalcea 10.

Și la fete, CS Dinamo a câştigat sâmbătă în deplasare cu CSM Constanţa, scor 3-0 (25-23, 26-24, 25-21).

Radostina Marinova a fost principala marcatoare, cu 18 puncte.

