VIDEO Joia neagră pentru Dinamo în Champions League! Totul s-a decis în setul de aur, dar avem și o veste bună

Joia neagră pentru Dinamo &icirc;n Champions League! Totul s-a decis &icirc;n setul de aur, dar avem și o veste bună Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare a părăsit principala competiție continentală, dar va continua în cupele europene.

TAGS:
DinamoPetar PremovicJonatas Cardosocs dinamo bucurestiMircea Peța
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a fost eliminată din Liga Campionilor la volei masculin de formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, care s-a impus cu scorul de 3-1 (25-13, 19-25, 25-19, 25-19), iar apoi a câştigat şi ''setul de aur'' cu 15-10, joi seara, în Sportna Dvorana Tivoli din Ljubljana, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al competiţiei.

Dinamo se impusese în prima manșă cu 3-1.

Dinamo - Volley Ljubljana 3-1 și 1-3, apoi 10-15 în setul de aur: 34 de puncte pentru fenomenalul Toncek Stern!

Cei mai buni jucători ai campioanei României în partida din Slovenia au fost Petar Premovic (17 puncte), Mircea Peţa (15), Răzvan Mihalcea (10) şi Jonatas Cardoso (10).

Artizanul victoriei echipei slovene a fost Toncek Stern, cu 34 de puncte, Alen Pajenk a reuşit 18 puncte, iar Luka Marovt a avut 13 puncte, conform Agerpres.

Dinamo este OUT din Champions League, continuă însă în CEV Cup

CS Dinamo va continua în Cupa CEV, urmând să joace în şaisprezecimile de finală contra echipei bulgare Lokomotiv Avia Plovdiv.

”VOLEI MASCULIN. Ce meci în Tivoli Arena 😞

Dinamo părăsește Liga Campionilor după înfrângerea din setul de aur. Am avut momente foarte bune în joc, am avut o revenire care ne-a dat mari speranțe, mai ales după primul set în care nu ne-am găsit ritmul. 

Premovic și Peța au fost principalii marcatori cu 17, respectiv 16 puncte. Cel mai bun om al meciului a fost Stern care a prins o zi de grație - 33 de puncte pentru opusul slovenilor. 

Felicitări băieți pentru munca depusă! Parcursul nostru european continuă în CEV Cup! HAI DINAMO!”, a postat la final CS Dinamo București.

Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Tibor Selymes semnează și revine &icirc;n antrenorat!
Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat!
Dinamo a ajuns ciuca bătăilor &icirc;n Champions League cu Paulo Pereira antrenor! Recordul negativ al &rdquo;dulăilor&rdquo;
Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League cu Paulo Pereira antrenor! Recordul negativ al ”dulăilor”
Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate
Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia
Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Tibor Selymes semnează și revine &icirc;n antrenorat!
Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
&rdquo;O zi perfectă&rdquo; pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele &icirc;n deplasare
”O zi perfectă” pentru Dinamo! Două victorii la zero, ambele în deplasare
Dinamo, ce debut &icirc;n Champions League! Petar Premovic și Mircea Peța au fost la &icirc;nălțime
Dinamo, ce debut în Champions League! Petar Premovic și Mircea Peța au fost la înălțime
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
O rom&acirc;ncă a &icirc;ncercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

stirileprotv O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

stirileprotv Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!