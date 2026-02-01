SCM Zalău a urcat pe locul secund după ce a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-2 (20-25, 25-18, 23-25, 25-16, 15-8), sâmbătă, în Sala Giuleşti, în etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin.

SCM Zalău a urcat pe locul 2 după 3-2 cu Rapid în Giulești, Corona Brașov n-a avut nicio emoție cu CSM București



Renee Teppan, cu 14 puncte, a fost cel mai bun de la oaspeţi. Ronald Jimenez (13) s-a remarcat de la Rapid.

CSM Corona Braşov a dispus de CSM Bucureşti cu 3-0 (25-19, 25-14, 25-21), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

Antony Gabriel Goncalves (12 puncte) şi Alejandro Miguez Gonzalez Rodriguez (10) au fost cei mai buni de la Corona.

În alte meciuri, CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-2 (25-23, 21-25, 25-18, 20-25, 19-17), iar SCM ''U'' Craiova a învins-o pe CS Unirea Dej cu 3-0 (25-18, 26-24, 25-18).

În această seară, de la ora 20:00, campioana en-titre Dinamo (foto - antrenorul Bogdan Tănase) joacă în sala din Ștefan cel Mare împotriva echipei care a dominat în sezoanele trecute voleiul masculin din România, Arcada Galați.

