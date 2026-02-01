CLASAMENT Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara

Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara Volei
Se anunță o luptă palpitantă pentru titlul de campioană în voleiul masculin.

Dinamocs dinamo bucurestiarcada galatiSteauascm zalau
SCM Zalău a urcat pe locul secund după ce a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-2 (20-25, 25-18, 23-25, 25-16, 15-8), sâmbătă, în Sala Giuleşti, în etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin.

SCM Zalău a urcat pe locul 2 după 3-2 cu Rapid în Giulești, Corona Brașov n-a avut nicio emoție cu CSM București

Renee Teppan, cu 14 puncte, a fost cel mai bun de la oaspeţi. Ronald Jimenez (13) s-a remarcat de la Rapid.

CSM Corona Braşov a dispus de CSM Bucureşti cu 3-0 (25-19, 25-14, 25-21), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

Antony Gabriel Goncalves (12 puncte) şi Alejandro Miguez Gonzalez Rodriguez (10) au fost cei mai buni de la Corona.

În alte meciuri, CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-2 (25-23, 21-25, 25-18, 20-25, 19-17), iar SCM ''U'' Craiova a învins-o pe CS Unirea Dej cu 3-0 (25-18, 26-24, 25-18).

În această seară, de la ora 20:00, campioana en-titre Dinamo (foto - antrenorul Bogdan Tănase) joacă în sala din Ștefan cel Mare împotriva echipei care a dominat în sezoanele trecute voleiul masculin din România, Arcada Galați.

Clasamentul din Divizia A1 masculin

1. CSA Steaua Bucureşti 34 puncte (13 jocuri)

2. SCM Zalău 32 (14)

3. CS Arcada Galaţi 31 (12)

4. CS Dinamo Bucureşti 27 (12)

5. CSM Corona Braşov 27 (14)

...

VIDEO Voleibaliștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

