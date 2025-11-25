CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-0 (26-24, 25-18, 25-17), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a a Diviziei A1 a volei masculin.

Arcada a obţinut victoria după o oră şi 27 de minute.

Aaro Nikula a fost cel mai bun de la gălăţeni, cu 15 puncte, iar de la Steaua s-a remarcat Alexandru Raţă (ex-Arcada), cu 9 puncte. Steaua a suferit astfel primul eşec în campionat.

Aracada Galați după 3-0 cu Steaua: ”O seară pe inima publicului gălățean”



”💪 O seară pe inima publicului gălățean

🏐 Opusul Aaro Nikula, cu 15 puncte, a fost principala armă din atacul CSM Arcada în victoria din această seară, 3-0 cu Steaua. El a reușit 14 puncte din atac și 1 la blocaj.

🙌 Finlandezul a fost urmat de extrema ucraineană Ian Iereșcenko, cu 6 puncte, toate concretizate pe atac. De precizat că formația noastră, după 23-21 în primul set, a avut de anulat o minge decisivă la 23-24. Apoi, în rundele 2 și 3, elevii lui Sergiu Stancu s-au dezlănțuit.

👌 Au mai punctat pentru CSM Arcada: Štalekar 5, Bala 4, Savonsalmi 3, Vanker 3 și Dinculescu 1. Au mai jucat: Kosinski (libero), Constantin și Lohmus. Butnaru, Aldea, Cristudor și Șapoval au rămas pe margine.

👉 Rață 9, Bălean 7 și Matei 5 au fost principalii marcatori ai Stelei”, a postat la final CS Arcada Galați.

