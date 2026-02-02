Francezul a plecat în 2023 de la Chelsea la Al Ittihad în primul eșalon al Arabiei Saudite. La doi ani și jumătate de la momentul respectiv, se pare că fotbalistul se va întoarce în Europa.



Surpriză uriașă! Kante revine în Europa: ”Vrea să prindă lotul pentru Mondial”



Tribuna scrie, citând publicația L'Equipe, faptul că Fenerbahce a ajuns la un acord cu Al Ittihad pentru transferul lui Kante. Parte din înțelegere este și cedarea lui Youssef En-Nesyiri în Arabia Saudită.



”Kante a acordat prioritate revenirii în fotbalul european, vrea să prindă lotul pentru Campionatul Mondial din 2026 al lui Didier Deschamps de la naționala Franței”, a scris sursa anterior menționată.



Kante ar urma să semneze cu Fenerbahce un contract valabil pe doi ani și jumătate. Actuala înțelegere cu Al Ittihad ar urma să expire la finalul sezonului în curs.



Cifrele lui Kante



Chelsea, Leicester, SM Caen și US Boulogne sunt celelalte cluburi la care Kante a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.

