Corona Braşov a învins-o pe campioana CS Dinamo Bucureşti la doar trei zile după ce o făcea în Supercupa României (3-0), în Sala Polivalentă din Bucureşti, de data aceasta cu 3-2 (25-23, 23-25, 25-21, 18-25, 15-10), în Sala Dinamo, în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Ewoud Gommans (22 puncte) şi Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez (21) au fost cei mai buni de la oaspeţi, dar prestaţii bune au avut şi Dusan Stojsavljevic (13 p) şi Ştefan Lupu (12).

De la campioni s-au remarcat Răzvan Mihalcea (17 p), Mircea Peţa (13), Andrei Druţă (12), Janis Eduards Medenis (12), Petar Premovic (11), Jonatas Weslei Santos Cardoso (11).

