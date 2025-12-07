FOTO Echipa din Brașov care a devenit ”nașa” lui Dinamo! Trei meciuri într-o săptămână, trei victorii

Echipa din Brașov care a devenit "nașa" lui Dinamo! Trei meciuri într-o săptămână, trei victorii Volei
Partide frumoase în campionatele de volei masculin și feminin.

Dinamocs dinamo bucuresticorona brasovEwoud GommansRăzvan Mihalcea
Corona Braşov a învins-o pe campioana CS Dinamo Bucureşti la doar trei zile după ce o făcea în Supercupa României (3-0), în Sala Polivalentă din Bucureşti, de data aceasta cu 3-2 (25-23, 23-25, 25-21, 18-25, 15-10), în Sala Dinamo, în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Ewoud Gommans (22 puncte) şi Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez (21) au fost cei mai buni de la oaspeţi, dar prestaţii bune au avut şi Dusan Stojsavljevic (13 p) şi Ştefan Lupu (12).

De la campioni s-au remarcat Răzvan Mihalcea (17 p), Mircea Peţa (13), Andrei Druţă (12), Janis Eduards Medenis (12), Petar Premovic (11), Jonatas Weslei Santos Cardoso (11).

Clasamentul din Divizia A1 masculin

1. SCM Zalău 20 puncte (8 jocuri)

2. SCM ''U'' Craiova 13 (6)

3. CS Arcada Galaţi 13 (6)

4. CSA Steaua Bucureşti 12 (5)

5. CSM Corona Braşov 12 (8)

...

Clasamentul din Divizia A1 feminin

Tot sâmbătă, în Divizia A1 feminin, CSM Corona Braşov a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti, ca şi la masculin, însă de data aceasta cu 3-0 (25-23, 25-21, 25-23), pe teren propriu.

Clasament:

1. CSM Volei Alba-Blaj 21 puncte (8 jocuri)

2. CSO Voluntari 21 (8)

3. CSM Corona Braşov 18 (8)

4. CS Dinamo Bucureşti 17 (8)

...

Agerpres

