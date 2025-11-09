Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Arcada Galaţi cu scorul de 3-0 (25-18, 25-23, 25-20), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin. Mircea Peţa şi Petar Premovic au reuşit câte 12 puncte pentru Dinamo, Janis Medenis 11, iar Răzvan Mihalcea 10. De la Arcada s-a remarcat Aaro Nikula, cu 12 puncte.



”VOLEI MASCULIN. Ce victorie superbă 🤯 Dinamo se impune pe terenul Arcadei Galați în cel mai așteptat meci al etapei ✌️ Formația pregătită de Bogdan Tănase continuă forma bună și ia toate punctele din deplasarea de la Galați cu un joc perfect! Mircea Peța și Petar Premovic au pus fiecare câte 12 puncte pe tabelă! Au mai punctat: Janis Medenis 11p, Răzvan Mihalcea 10p, Robert Călin 7p, Onur Cukur 3p, Sergio Diaconescu libero. Un joc colectiv excelent! Bravo băieți! Felicitări staff-ului tehnic! O zi perfectă pentru voleiul dinamovist ⬜️🟥”, a postat la final CS Dinamo București.



Liderul SCM Zalău a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-23), condusă de Albert Hurt, cu 16 puncte. CSM Corona Braşov s-a impus în duelul cu CSM Bucureşti cu 3-0 (25-16, 25-23, 25-17), la Dobroeşti, cei mai buni de la învingători fiind Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez, cu 15 puncte, şi Ewoud Gommans, cu 13 puncte. Arcada Galați - Dinamo 0-3 la masculin și CSM Constanța - Dinamo 0-3 la feminin

CSM Volei Alba-Blaj şi CSO Voluntari au obţinut victorii, sâmbătă, în etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana și liderul CSM Volei Alba-Blaj a dispus de CS "U" Cluj cu 3-0 (25-20, 25-20, 25-18), cea mai bună jucătoare a sa fiind Mihaela Roxana Otcuparu, cu 20 de puncte. CSO Voluntari 2005 a întrecut-o pe CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu 3-1 (25-7, 25-14, 23-25, 25-12), cele mai bune jucătoare de la gazde fiind Susan Schut, cu 21 de puncte, şi Hannah Duchesneau, 19 puncte, scrie Agerpres. CSM Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 3-0 (25-22, 25-16, 25-21), în Sala Elite, iar CS Dinamo a câştigat în deplasare cu CSM Constanţa, scor 3-0 (25-23, 26-24, 25-21).



”VOLEI FEMININ. Victorie în minimum de seturi la Constanța 💪🏻 Fetele antrenate de Milos Gavrilovic au obținut o victorie de 3 puncte după un meci echilibrat în care am gestionat mult mai bine finalul de set! Radostina Marinova a fost principala marcatoare cu 18 puncte pe tabelă! Au mai punctat: Cristina Miron și Mirta Grbac cu 11p, Oleksandra Milenko 8p, Tereza Hrusecka 5p, Olga Skrypak și Andra Badiu-Savu 1p, Andra Cojocaru și Mihaela Pamfil libero. Felicitări fetelor și staff-ului pentru a treia victorie din noul sezon! 🆙”, a precizat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

