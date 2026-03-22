Începe play-off-ul pentru titlu! Când se joacă sferturile de finală
Dinamo este campioana en-titre, Steaua a terminat pe locul 1 sezonul regulat.

Campioana Dinamo a câștigat ultimul meci din sezonul regulat, 3-1 sâmbătă cu Unirea Dej (23-25, 25-19, 26-24, 25-18), așa că acum avem tabloul complet al play-off-ului, în care au intrat primele opt clasate (cu avantaj al terenului propriu pentru Top 4) și care se desfășoară în sistem sferturi - semifinale - finală.

În Dinamo - Unirea Dej 3-1, cei mai buni jucători ai campioanei au fost Branimir Grozdanov, cu 17 puncte, Janis Medenis, cu 16 puncte, şi Petar Premovic, 11 puncte, în timp ce Raul David Boieş, cu 16 puncte, şi Darius Câmpean, cu 14 puncte, s-au remarcat de la dejeni.

Cum arată tabloul play-off-ului din Divizia A1 masculin

Steaua - Știința București

Arcada Galați - SCM Universitatea Craiova

SCM Zalău - Rapid

Dinamo - Corona Brașov

* Sistemul de joc este cel mai bun din trei partide.

Ce scrie Federația Română de Volei

”🏐 DIVIZIA A1 MASCULIN

⭕ Dinamo București avea nevoie de victorie în ultimul meci al sezonului regulat pentru a depăși Corona Brașov în clasament. Și succesul a venit în fața Unirii Dej, dar nu fără emoții. Ardelenii au câștigat primul set, iar apoi în cel de-al treilea, s-au ținut scai de campioni. În cele din urmă băieții lui Bogdan Tănase au câștigat cu 3-1 și și-au realizat obiectivul.

⭕ Avem așadar conturat tabloul play-off-ului, cu Steaua-Știința București, Arcada Galați-SCMU Craiova, SCM Zalău-Rapid București și Dinamo București-Corona Brașov. Se va juca după sistemul cel mai bun din trei partide, primele întâlniri la finalul săptămânii viitoare”, a postat Federația Română de Volei.

Ce scrie campioana Dinamo: bulgarul Branimir Grozdanov a fost din nou MVP

”VOLEI MASCULIN. Victorie ✌️

DINAMO câștigă în ultima etapă din sezonul regular cu Unirea Dej și termină pe locul 4! Așadar, vom întâlni în sferturi pe Corona Brașov cu avantajul meciului pe teren propriu! 🤩

💪 Partenerul nostru Auchan a oferit premiul pentru cel mai bun jucător lui Branimir Grozdanov care a punctat de 17 ori.

Urmează un meci de foc împotriva Zalăului, returul din cadrul semifinalei Cupei României!”, a postat și CS Dinamo București.

Clasamentul din Divizia A1 la finalul sezonului regulat

