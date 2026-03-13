Branimir Grozdanov a fost cel mai bun de la Dinamo, cu 11 puncte, scrie Agerpres, în timp ce pagina CS Dinamo Volei a precizat că ”Grozdanov 13p, Peța 10p, Călin 6p, Druță 6p au pus cele mai multe puncte pe tabelă pentru echipa noastră” .

Campioana Dinamo a câştigat duelul cu CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-19, 25-20), în Sala Politehnica.

CS Dinamo Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, joi, în etapa a 21-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Rapid a câștigat la Craiova, scor 3-1

Rapid a dispus de SCM ''U'' Craiova cu 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 25-22), în Sala Polivalentă din Craiova.

Ronald Zamora Jimenez a fost cel mai bun om al oaspeţilor, cu 25 de puncte, iar Ievheni Kisiliuk şi Sebastian Micu au contribuit cu câte 12 puncte, în timp ce Alen Didovic a adăugat 10 puncte.

Strahinja Brzakovic a fost MVP-ul gazdelor, cu 24 de puncte, Aleksa Polomac a adăugat 14 puncte, iar Gojko Cuk a reuşit 10 puncte.

Clasamentul din Divizia A1

1. CSA Steaua Bucureşti 49 puncte (18 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 43 (18)

3. CSM Corona Braşov 39 (19)

4. SCM Zalău 39 (19)

5. CS Dinamo Bucureşti 39 (19)

6. CS Rapid Bucureşti 29 (19)

...

VIDEO Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la emisiunea Poveștile Sport.ro