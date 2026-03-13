CLASAMENT Dinamo a făcut spectacol la Politehnică! Branimir Grozdanov și Mircea Peța au fost maeștri de ceremonii

Dinamo a făcut spectacol la Politehnică! Branimir Grozdanov și Mircea Peța au fost maeștri de ceremonii Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare este campioana en-titre din Divizia A1 la volei masculin.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiBranimir GrozdanovMircea PețaRapid
Din articol

CS Dinamo Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, joi, în etapa a 21-a a Diviziei A1 la volei masculin.

CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - Dinamo 0-3

Campioana Dinamo a câştigat duelul cu CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-19, 25-20), în Sala Politehnica.

Branimir Grozdanov a fost cel mai bun de la Dinamo, cu 11 puncte, scrie Agerpres, în timp ce pagina CS Dinamo Volei a precizat că ”Grozdanov 13p, Peța 10p, Călin 6p, Druță 6p au pus cele mai multe puncte pe tabelă pentru echipa noastră”.

Rapid a câștigat la Craiova, scor 3-1

Rapid a dispus de SCM ''U'' Craiova cu 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 25-22), în Sala Polivalentă din Craiova.

Ronald Zamora Jimenez a fost cel mai bun om al oaspeţilor, cu 25 de puncte, iar Ievheni Kisiliuk şi Sebastian Micu au contribuit cu câte 12 puncte, în timp ce Alen Didovic a adăugat 10 puncte.

Strahinja Brzakovic a fost MVP-ul gazdelor, cu 24 de puncte, Aleksa Polomac a adăugat 14 puncte, iar Gojko Cuk a reuşit 10 puncte.

Clasamentul din Divizia A1

1. CSA Steaua Bucureşti 49 puncte (18 jocuri)

2. CS Arcada Galaţi 43 (18)

3. CSM Corona Braşov 39 (19)

4. SCM Zalău 39 (19)

5. CS Dinamo Bucureşti 39 (19)

6. CS Rapid Bucureşti 29 (19)

...

VIDEO Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la emisiunea Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
ULTIMELE STIRI
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Tadej Pogacar a câștigat prima cursă importantă a sezonului. Ce urmează pentru starul sloven
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”

Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”Sper să fie dat în funcțiune anul acesta”



Recomandarile redactiei
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
Mutarea prin care Cristi Chivu vrea să schimbe fața lui Inter. Jucătorul vizat pentru vară
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
„Recunoștință!” Cosmin Contra laudă modul în care armata din Qatar blochează atacurile dinspre Iran
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League!
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
Manchester United vrea să transfere de la o rivală din Premier League. Trebuie să plătească cel puțin 80 de milioane de euro
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
George Ivașcu și Teona Stavarachi, vin duminică la „Fața la joc! Show”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!