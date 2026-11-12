GALERIE FOTO Georgiana Popa MVP și Dinamo bifează a patra victorie din tot atâtea etape!

Georgiana Popa MVP și Dinamo bifează a patra victorie din tot atâtea etape! Volei
SPORT.RO
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Start lansat pentru trupa din Ștefan cel Mare.

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CS Dinamo Bucureşti a întrecut-o în deplasare pe CSM Lugoj, cu 3-1 (25-13, 25-21, 19-25, 25-14) și a bifat a patra victorie din tot atâtea meciuri jucate în Divizia A1 la volei feminin, cedând însă în premieră un set.

CSM Lugoj - CS Dinamo București 1-3, cu Amelie Rotar și Georgiana Popa la înălțime

Amelie Rotar (22 puncte) şi Georgiana Popa (16 - vezi galeria foto) au fost cele mai bune de la Dinamo. 

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Josipa Markovic (19) şi Jovana Biberdzic (18) s-au remarcat de la CSM Lugoj.

Georgiana Popa, care a început voleiul chiar la CSM Lugoj, a fost desemnată jucătoarea partidei.

”VICTORIE ÎN BANAT 🔥🔥🔥

Plecăm cu trei puncte de pe terenul echipei CSM Lugoj, după un meci spectaculos. Cele mai multe puncte au fost realizate de Amelie Maria Rotar (22) și Georgiana Popa (16).

Mulțumim fanilor noștri, prezența lor a făcut diferența! 🫶🏻

Ne pregătim pentru următorul duel, sâmbătă, în sala Dinamo, de la ora 16:00 împotriva Constanței!”, a scris CS Dinamo Volei.

Campioana CSO Voluntari, la prima înfrângere

CSM Corona Braşov a învins campioana CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-1 (25-8, 18-25, 25-21, 25-15), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', într-o partidă din etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei feminin.

Gabriela Bălae (17 puncte), Anastasia Kraiduba (17) şi Ariana Pîrv (15) au fost artizanele acestui succes.

Nicole van de Vosse (22 puncte) a fost MVP-ul formaţiei ilfovene, iar Lorena Lorber Fijok a contribuit cu 11 puncte.

Volei Alba Blaj a trecut fără probleme de U Cluj

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins-o fără drept de apel pe CS "U" Cluj, cu 3-0 (25-11, 25-17, 25-15), pe teren propriu.

Ksenia Opria a reuşit 16 puncte, Bianca Grama 14, iar Radostina Marinova 10, informează Agerpres.

CSU Medicina CNUE Târgu Mureş a trecut de CSM Bucureşti cu 3-2 (15-25, 17-25, 25-22, 25-22, 15-12), după ce ''tigroaicele'' au avut 2-0 la seturi.

Cum arată Top 4 din Divizia A1 la volei feminin

1. CSO Voluntari 14 puncte (6 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 14 (6)

3. CSM Volei Alba-Blaj 13 (6)

4. CS Dinamo Bucureşti 12 (4)

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