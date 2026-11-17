CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-2 (22-25, 25-23, 22-25, 25-20, 15-10), luni seara, în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', într-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin.
Corona Brașov - Dinamo 2-3 la masculin
Campioana a obţinut a cincea victorie consecutivă în campionat, după două ore şi 16 minute de joc.
”Oleeeeee🔥
Câștigăm duelul de la Brașov împotriva celor de Corona, după un meci de extrem de intens în care am fost conduși de fiecare dată la seturi. Am arătat încă o dată că suntem puternici mental și colectiv și am reușit victoria în setul decisiv cu 15-10.
Pentru noi urmează duelul cu Steaua de pe 22 noiembrie, 18:30, din sala Dinamo unde vă așteptăm în tribune.
Hai DINAMOOOO⬜️🟥”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.
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Clasamentul din Divizia A1 la volei masculin
În alt meci, SCM Zalău a trecut de CS Rapid Bucureşti cu 3-2 (17-25, 21-25, 25-21, 25-16, 15-12), revenind de la 0-2 la seturi, în Sala Polivalentă ''Gheorghe Tadici''.
Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 26 de puncte, iar Filip Cveticanin, Bozidar Cuk şi Albert Hurt au contribuit cu câte 12 puncte.
De la Rapid s-au remarcat Bradley Gunter (18 puncte), Mateusz Jaroslaw Jozwik (13) şi Luca Martonos (11).
Clasament:
1. CS Dinamo Bucureşti 13 puncte
2. SCM ''U'' Craiova 13
3. CSM Arcada Galaţi 10
4. CS Rapid Bucureşti 10
5. CSM Corona Braşov 10
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Dinamo - CSM Constanța 3-0 la feminin
La fete, CS Dinamo Bucureşti a reuşit a cincea sa victorie în tot atâtea meciuri, 3-0 (29-27, 27-25, 25-23) cu CSM Constanţa, pe teren propriu în ultima etapă.
Amelie Rotar, cu 20 de puncte, a fost cea mai bună de la Dinamo.
”VICTORIE 🫶🏻
Un meci strâns, o victorie muncită și trei puncte meritate în etapa 7. Constanța s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a pus serioase probleme, fiind la conducere aproape mereu în primele 2 seturi.
Felicitări tuturor pentru încă o victorie de 3 puncte! Ne apropiem de locul 1 în clasament! 🔥🔥🔥”, a scris la final CS Dinamo Volei.
Clasamentul din Divizia A1 la volei feminin
1. CSO Voluntari 17 puncte (7 jocuri)
2. CSM Volei Alba-Blaj 16 (7)
3. CS Dinamo Bucureşti 15 (5)
4. CSM Corona Braşov 14 (6)
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