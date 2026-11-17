CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-2 (22-25, 25-23, 22-25, 25-20, 15-10), luni seara, în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', într-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Corona Brașov - Dinamo 2-3 la masculin

Campioana a obţinut a cincea victorie consecutivă în campionat, după două ore şi 16 minute de joc.

”Oleeeeee🔥

Câștigăm duelul de la Brașov împotriva celor de Corona, după un meci de extrem de intens în care am fost conduși de fiecare dată la seturi. Am arătat încă o dată că suntem puternici mental și colectiv și am reușit victoria în setul decisiv cu 15-10.

Pentru noi urmează duelul cu Steaua de pe 22 noiembrie, 18:30, din sala Dinamo unde vă așteptăm în tribune.

Hai DINAMOOOO⬜️🟥”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

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