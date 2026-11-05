CS Dinamo Bucureşti, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, a câştigat fără emoţii meciul cu CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, scor 3-0 (25-14, 25-18, 25-17), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Lascăr Pană'', în etapa a treia din Divizia A1.

Ştiinţa Explorări Baia Mare - Dinamo 0-3

Robert Călin şi Milutin Pavicevic, cu 12 puncte fiecare, au fost cei mai buni de la Dinamo.

”VOLEI MASCULIN. Victorie la Baia Mare

Ne impunem în fața celor de la Știința Explorări Baia Mare cu 3-0, într-un meci în care am avut inițiativa de la început până la sfârșit.

Pentru echipa noastră au evoluat: Tudor Balu 3p, Jacob Kitzinger, Mircea Peța 6p, Maarten van Garderen 8p, Alexandru Oprea, Andrei Bălăi 8p, Robert Călin 12p și Milutin Pavicevic 11p.

Sâmbătă, 7 noiembrie, vom evolua în sala Dinamo de la ora 15:00 în fața celor de la CS “U” Cluj”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Corona Brașov - Arcada Galați 3-1 în derby-ul rundei

CSM Corona Braşov a trecut de vicecampioana CSM Arcada Galaţi cu 3-1 (22-25, 25-20, 25-23, 24-13), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

De la gazde s-au remarcat Ewoud Gommans (15 puncte), Dusan Stojsavljevic (15), Aleksandar Okolic (14), Aaro Nikula (12) şi Ştefan Lupu (10).

Marian Bala (13) şi Ian Iereşcenko (11) s-au evidenţiat de la gălăţeni.

Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale etapei

SCM ''U'' Craiova a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-21), condusă de Strahinja Brzakovic, cu 26 de puncte.

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe CS Unirea Dej cu 3-1 (25-21, 25-19, 28-30, 25-21), în Sala ''Mihai Viteazul'', cel mai bun om al roş-albaştrilor fiind Dmitro Şapovalov (30 puncte).

SCM Zalău s-a impus în faţa formaţiei CSM Bucureşti cu 3-0 (26-24, 25-9, 29-27), în Sala Polivalentă ''Gheorghe Tadici'', iar CS "U" Cluj a pierdut acasă cu CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti, 0-3 (23-25, 14-25, 19-25).

Clasamentul din Divizia A1 la volei masculin

1. CS Dinamo Bucureşti 8 puncte

2. SCM ''U'' Craiova 7

3. CSM Arcada Galaţi 6

4. CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti 6

5. SCM Zalău 6

6. CS Rapid Bucureşti 6

7. CSM Corona Braşov 6

... Info: Agerpres

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