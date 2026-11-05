Moldovenii nu au mai câștigat de o lună în campionat și au ajuns pe locul 12, cu doar 14 puncte, astfel că viitorul antrenorului a fost pus sub semnul întrebării. În plus, Iftime a spus recent că se gândește serios să implementeze ”rețeta portugheză” la echipa sa, pe modelul altor cluburi din Superliga care au apelat la antrenori lusitani, precum Petrolul, Oțelul, Universitatea Craiova sau Dinamo.

Valeriu Iftime a decis: continuă cu Marius Croitoru!

Chiar și așa, omul de afaceri continuă să meargă pe mâna actualului său antrenor. Iftime este convins că problema de la FC Botoșani nu este la nivelul staff-ului tehnic și lasă de înțeles că în iarnă vor urma mișcări serioase de trupe dacă lucrurile nu se vor schimba.

În sezonul precedent, FC Botoșani a prins barajul pentru Conference League din play-out, dar a pierdut în prima manșă în fața celor de la FCSB. Acum, play-off-ul sau chiar primele locuri din play-out par departe pentru moldoveni.

„Nu Croitoru este problema! Nu am niciun gând să-l dau afară de la echipă! Vedem ce facem din iarnă cu jucătorii”, a fost mesajul transmis de Valeriu Iftime, potrivit GSP.ro.

FC Botoșani va avea parte de un program dificil până la finalul anului. Va juca, mai întâi, cu Oțelul Galați pe teren propriu, iar apoi vor urma alte meciuri dificile după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Moldovenii vor primi vizita Voluntariului, iar apoi vor urma Rapid (deplasare), U Cluj (acasă), Corvinul Hunedoara (deplasare) și FCSB (acasă).