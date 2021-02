Ziua pe care Sorana Cirstea n-o va uita niciodata. Tenismena s-a intalnit la fileu cu Diego Maradona. Poza de colectie

Aflata pe val la Australian Open, tenismena Sorana Cirstea are o amintire de neuitat, in compania fostului mare fotbalist, decedat in 2020.

Sorana Cirstea face unul dintre cele mai reusite turnee din cariera sa, reusind dupa noua ani o victorie impotriva unei jucatoare aflate in Top 10 mondial, e vorba despre Petra Kvitova, invinsa de romanca in turul doi la Melbourne.

Cariera Soranei (30 de ani, locul 68 WTA) in circuitul profesionist a fost marcata de numeroase momente placute, atat in teren cat si in afara lui. Iar unul dintre acestea din urma e cu siguranta intalnirea la fileu cu Diego Armando Maradona, legendarul fotbalist trecut in nefiinta anul trecut, la 60 de ani.

Astfel, intalnirea dintre Sorana si Diego, produsa in 2013, are in prezent conotatii speciale. Momentul a avut loc la turneul de la Dubai din urma cu opt ani, intr-o perioada in care argentinianul locuia in Emiratele Arabe Unite. "Am avut placerea sa joc in fata unei legende", scria Sorana Cirstea la vremea respectiva pe Facebook. In poza respectiva e prezenta si italianca Sara Errani, in fata careia romanca a pierdut atunci in turul doi al turneului. Paradoxal, Cirstea si Errani s-ar putea reintalni acum, in turul 4 la Australian Open, daca cele doua isi vor castiga partidele din runda a treia.

Had the pleasure of meeting Diego Armando Maradona last night before my match!!!! // Fue un placer conocer a Diego... Posted by Sorana Cirstea on Thursday, 21 February 2013