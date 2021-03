Un cutremur de 7.2 grade Richter s-a produs in Japonia! O gala de wrestling, intrerupta dupa ce sala a fost ZGUDUITA din temelii! Imagini socante

Sambata dimineata un cutremur de 7.2 grade pe scara Richter s-a produs in regiunea de coasta Miyagi din Japonia.

Evenimentul a fost resimtit pana in capitala Tokyo si a intrerupt inclusiv un meci de wrestling.

Potrivit Radio NHK, postul public de radio din Japonia, cutremurul a provocat oprirea centralei nucleare de la Onagawa, iar autoritatile sunt in alerta temandu-se sa nu fi fost provocate anumite defectiuni.

Mai mult, cum un necaz nu vine niciodata singur, autoritatile au emis o alerta de tsunami, fenomenul fiind destul de frecvent in Japonia, unde in fiecare zi se produc mai multe cutremure de magnitudini mici, iar din cand in cand chiar si unele de proportii.

"Este periculos pe mare sau in apropierea coastei. Cei care sunt pe mare ar trebui sa iasa imediat si sa paraseasca coasta. Marea va continua sa fie agitata, asa ca va rugam sa nu intrati in mare sau sa va apropiati de coasta pana cand avertismentul nu va fi eliminat", a transmis administratia nipona potrivit sursei citate.

