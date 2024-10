Cutremur în Premier League! Starurile lui Manchester City, acuzate că au participat la ”petreceri sexuale” organizate de unul din fotbaliști

Acum, după mai bine de un an, Mendy, ajuns la 30 de ani, de patru ori campion în Anglia și câștigător al Cupei Mondiale cu Franța, a decis să vorbească public despre ce s-a întâmplat la ”petrecerile sexuale” pe care le organiza, făcând dezvăluiri incredibile!

Lista jucătorilor de la Manchester City care ar fi participat la ”petrecerile sexuale”

Francezul a precizat că, atenție, nu doar el a participat la acele petreceri din rândul vestiarului de la Manchester City, ci și colegii săi de la acea vreme: ”Mai mulți jucători de la prima echipă a lui Manchester City, inclusiv căpitanul, erau prezenți la petrecerile organizate de mine. Cu toții am consumat alcool și cu toții am avut relații intime cu femei. Cu toții am încălcat restricțiile din perioada pandemiei de Covid-19.

Asta nu scuză în niciun fel comportamentul meu, dar nu e deloc corect modul în care m-a tratat clubul. Diferența dintre mine și ceilalți jucători care au participat alături de mine la petreceri este faptul că eu am fost acuzat în mod fals de viol și am fost umilit public”. A declarat Benjamin Mendy, potrivit The Sun.

Fotbalistul legitimat acum la Lorient nu a numit în spațiul public colegii care au participat la ”petrecerile sexuale”, dar în perioada în care a evoluat la Manchester City căpitani au fost Vincent Kompany și David Silva.

Jack Grealish, printre cei care ar fi participat la petreceri

Potrivit sursei citate, în documentele ajunse pe masa comisiilor de judecată s-ar fi regăsit numele mai multor jucători, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Kyle Walker, John Stones și Raheem Sterling.

Acuzații incredibile făcute de Benjamin Mendy și rămâne de văzut dacă Manchester City va comenta, dacă o va face, aceste declarații ale fundașului care în acest sezon nu a jucat nici măcar un meci pentru Lorient, echipă prezentă în liga a 2-a din Franța.