VIDEO A speriat planeta DEGEABA! Motivul REAL pentru care a LESINAT asistenta medicala vaccinata anti-Covid

Vaccinata impotriva coronavirusului, asistenta medicala Tiffany Dover a lesinat fara ca acest lucru sa aiba lelegatura cu serul injectat.

Intreaga planeta a rams socata dupa ce in spatiul online s-au viralizat imaginile in care Tiffany cade secerata la pamant, la un sfert de ora dupa ce i s-a administrat prima doza a vaccinului anti-Covid. "Imi pare rau, sunt ametita...", a spus ea inainte de a-si pierde cunostinta. Pentru cateva zile, in absenta unei informari oficiale, au existat multe informatii false pe retelele de socializare, unde s-a vorbit chiar despre decesul americancei, mama a doi copii.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. She is feeling better. ????????#COVID19 #vaccine #Tennessee

pic.twitter.com/Bq2IAvAYwL — ~ Marietta (@MDavisbot) December 18, 2020

Din fericire, Tiffany nu are nimic, este perfect sanatoasa, precizand in presa de peste Ocean care a fost adevaratul motiv al lesinului. "Ma simt bine, pentru mine e ceva obisnuit", a afirmat ea, subliniind ca i se intampla asta cu precadere atunci cand simte o durere.

"Este o reacție care poate apărea foarte frecvent la orice vaccin sau injecție”, a completat Jesse Tucker, unul dintre doctorii care au ingrijit-o imediat dupa lesin. Mai precis, ar fi vorba despre sincopa vasovagala, adica reactia exagerata a corpului la anumiti stimuli sau factori declansatori.