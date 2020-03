ULTIMA ORA | Cum a aparut pandemia de coronavirus! Totul ar fi plecat de la Jocurile Militare Mondiale! Guvernul chinez lanseaza o serie de acuze catre SUA

Guvernul din China acuza SUA.

Guvernul chinez spun ca mai multi militari din Statele Unite ale Americii se afla in spatele pandemiei de coronavirus care a lovit totul globul. Asiaticii ar fi transmis prin mai multe voci oficiale, ca tragicul virus ar fi ajuns la Wuhan cu ocazia Jocurilor Militare Mondiale, care au avut loc in luna octombrie a anului trecut.

Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, acuza ca Statele Unite ale Americii sta la baza noului tip de coronavirus prin publicarea unui material video in care Robert Redfield declara ca unele cazuri de deces din SUA, dinaintea pandemiei coronavirusului, ar fi fost cauzate, de fapt, de coronavirus. Ulterior, Ghen Shuang, un al purtator de cuvant din China a spus ca in timpul Jocurilor Militare Mondiale mai multi reprezentanti din SUA au fost spitalizati cu diagnosticul de "pneumonie rara".

Seful Comisiei Nationale de Sanatae din China, doctorul Zhong Nanshan, a oferit, de asemenea, o declaratie prin care da de inteles ca noul virus ar putea sa aiba origini in afara Asiei. Totodata, acesta considera ca aceasta pandemie a coronavirusului la nivel mondial ar putea sa se opreasca in luna aprilie a acestui an.

"Infectia a fost detectata pentru prima data in China, dar este posibil ca virusul sa nu fi avut originea in China", a declarat doctorul Zhong Nanshan.