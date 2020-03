BREAKING NEWS | Primul jucator depistat pozitiv cu coronavirus in La Liga! Ce fotbalist de la Valencia s-a infectat cu tragicul virus

Un fotbalist de la Valencia a fost infectat cu COVID 19.

Pandemia coronavirusului a lovit intreg globul si a creat panica in randul oamenilor. Majoritatea campionatelor au fost inchise, iar in Serie A se afla in acest moment 10 cazuri de infectare cu tragicul virus, fiind cel mai afectat campionat. Astazi, a aparut primul caz si in campionatul din Spania, La Liga. Fotbalistul celor de la Valencia, Ezequiel Garay a fost depistat pozitiv cu COVID 19. Jucatorul a facut anuntul prin intermediul unei postari pe retelele de socializare.

"Este clar ca am inceput anul 2020 rau. Am fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Ma simt foarte bine si nu ramane decat sa acord atentie regulilor impuse de autoritatile de sanatate. In acest moment sunt izolat", este mesajul postat de Garay pe retelele de socializare.