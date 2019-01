Sandu Lungu, operat! Mesajul GIGANTULUI din MMA de pe patul de spital: "Am avut o viata frumoasa"

Sandu Lungu anunta ca intra "in reparatii".

Gigantul din cusca, Sandu Lungu, le-a aratat fanilor sai o poza de pe patul de spital. Lungu le-a povestit si istoricul sau legate de interventii chirurgicale, pretul platit pentru o cariera indelungata in sporturile de contact.

"In cateva ore intram la reparatii, orice lucru frumos trebuie platit in viata, eu asa platesc, daca ar trebui sa o iau de la capat la fel as face, nu imi pare rau de nimic din contra multumesc lui Dumnezeu pentru viata frumoasa de sportiv care mi-a daruit-o, 4 operatii la picioare una la nas, bicepsii rupti, operatii la ochi si operatie de hernie ombilicara, sunt un pret mic pentru viata frumoasa pe care o am si am avut-o, in sport am trait bucurii suparari tot ce trebuie sa traiesti..nu ma plang ,ce din contra sunt fericit ca fac acel lucru de care marjoritatea oamenilor spun, pfu e prea greu nu merita sacrificiul, ba da merita din plin", e mesajul scris de Lungu pe Facebook.

Sandu Lungu a tinut sa le multumeasca celor care i-au trimis incurajari. "Va multumesc pentru tot sprijinul mesajele pozitive care mi le transmite-ti daca e sa imi para rau de ceva ,este ca nu am ridicat mai multe si mai mari greutati in sala ,sau ca nu am facut dublu sau triplu repetari si reprize la manusi!", a mai scris el.