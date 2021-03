S-a iubit cu una dintre cele mai cunoscute actrite pentru adulti, iar acum a spus tot! Motivul pentru care s-au despartit: "E momentul sa punem punct"

Lana Rhoades si Mike Majlak nu mai formeaza un cuplu.

Barbatul a vorbit despre despartirea de cunoscuta actrita de filme pentru adulti. Mike Majlak a povestit care au fost motivele care au dus la separare, spunand ca nu mai suporta certurile dintre ei.

Potrivit tanarului, cei doi intrau adesea in conflict din cauza diferentelor de opinie.

"Sincer, am vorbit cu prietenii mei despre asta si mi-au spus sa rezist si sa continui lupta. Vremurile mai sunt si dificile, trebuie sa ramai in lupta. Vei avea probleme cu partenerul tau, trebuie sa rezisti. Acestea sunt momentele in care trebuie sa fii acolo, sa ramai cu ei.

Dar atunci cand acele lupte devin principala activitate, atunci cand acele lupte devin normele luni si luni de zile, iar relatia incepe sa-ti consume mai multa energie decat iti ofera viata si nu vezi un sfarsit bun pentru niciuna dintre persoane, este momentul sa incepi sa te gandesti sa-i pui punct", a spus Majlak, potrivit site-ului Sportskeeda.

Barbatul a adaugat ca nu ii poarta ranchiuna actritei, pe care o respecta si vrea sa o vada fericita.