Juan Carlos Ferrero, dezvăluiri impresionante despre finalul abrupt al colaborării cu numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz.

„Al doilea tată,” sau „mentor” au fost doar câteva dintre etichetele puse de Carlos Alcaraz fostului număr unu ATP, Juan Carlos Ferrero, alături de care a reușit să câștige primele șase titluri de mare șlem ale carierei, în șapte ani de colaborare.

Ferrero: „Totul părea pregătit pentru o continuare a colaborării.”

Deși Juan Carlos Ferrero a renunțat la parteneriate mai bănoase, pe când Carlos Alcaraz avea doar 16 ani, pentru a-l forma pe jucătorul din Murcia, echipa lui Alcaraz l-a presat pe Ferrero să răspundă la noul contract într-un termen de 48 de ore. Ultima ofertă stipula o scădere salarială pentru antrenorul Ferrero, care, în 2025, a contribuit la cele două titluri de mare șlem adjudecate de Alcaraz, la performanța de a încheia anul ca număr unu ATP, dar și la alte șase titluri ridicate, într-un sezon în care spaniolul de 22 de ani a câștigat 71 de meciuri din cele 80 jucate.

În contextul dat, Juan Carlos Ferrero nu poate decât „să sufere,” în urma finalului abrupt al colaborării de durată cu Alcaraz, după cum s-a destăinuit într-un interviu acordat Marca.

„Totul părea pregătit pentru o continuare a colaborării. E adevărat că, atunci când anul se încheie, sunt diferite clauze în contract care trebuie revizuite. Ca în cazul oricărui alt contract nou, privind în urmă la anul viitor, existau câteva lucruri asupra cărora nu am căzut de acord.

E posibil ca acestea să fi fost rezolvate, dacă ne-am fi așezat la masă și am fi vorbit, dar nu am făcut asta, așa că am decis să nu continuăm,” a lămurit Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz

  • Imago1062872077
×
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Transmițând că nu a fost tratat cu suficient respect de echipa lui Carlos Alcaraz, despărțirea nu poate decât să îl lase pe Juan Carlos Ferrero cu un gust amar, în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Eu am dat totul. Mi-am vărsat inima și sufletul în acest proiect. Acum sufăr,” a dezvăluit, cu sinceritate, Ferrero.

Tatăl lui Carlos Alcaraz, reacție evazivă după despărțirea fiului său de Ferrero

În presa iberică s-a scris că tatăl lui Carlos Alcaraz a fost unul dintre oamenii care au grăbit încheierea parteneriatului dintre fiul său și Juan Carlos Ferrero.

Între tatăl numărului unu mondial și antrenor au apărut tot mai multe motive de neînțelegere, în ultima perioadă.

„Fiecare e liber să își exprime opinia în baza cunoștințelor sale,” a declarat tatăl lui Carlos Alcaraz pentru EFE, sursă citată de Punto de break, atunci când i-a fost cerut un punct de vedere, după interviurile oferite de Juan Carlos Ferrero.

Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open și Tokyo sunt cele opt titluri importante cucerite de Carlos Alcaraz în 2025, an în care a pierdut doar nouă din cele optzeci de partide oficiale disputate.

