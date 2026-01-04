„Al doilea tată,” sau „mentor” au fost doar câteva dintre etichetele puse de Carlos Alcaraz fostului număr unu ATP, Juan Carlos Ferrero, alături de care a reușit să câștige primele șase titluri de mare șlem ale carierei, în șapte ani de colaborare.

Ferrero: „Totul părea pregătit pentru o continuare a colaborării.”

Deși Juan Carlos Ferrero a renunțat la parteneriate mai bănoase, pe când Carlos Alcaraz avea doar 16 ani, pentru a-l forma pe jucătorul din Murcia, echipa lui Alcaraz l-a presat pe Ferrero să răspundă la noul contract într-un termen de 48 de ore. Ultima ofertă stipula o scădere salarială pentru antrenorul Ferrero, care, în 2025, a contribuit la cele două titluri de mare șlem adjudecate de Alcaraz, la performanța de a încheia anul ca număr unu ATP, dar și la alte șase titluri ridicate, într-un sezon în care spaniolul de 22 de ani a câștigat 71 de meciuri din cele 80 jucate.

În contextul dat, Juan Carlos Ferrero nu poate decât „să sufere,” în urma finalului abrupt al colaborării de durată cu Alcaraz, după cum s-a destăinuit într-un interviu acordat Marca.

„Totul părea pregătit pentru o continuare a colaborării. E adevărat că, atunci când anul se încheie, sunt diferite clauze în contract care trebuie revizuite. Ca în cazul oricărui alt contract nou, privind în urmă la anul viitor, existau câteva lucruri asupra cărora nu am căzut de acord.

E posibil ca acestea să fi fost rezolvate, dacă ne-am fi așezat la masă și am fi vorbit, dar nu am făcut asta, așa că am decis să nu continuăm,” a lămurit Juan Carlos Ferrero.