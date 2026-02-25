Sorana Cîrstea a fost ajutată de fostul antrenor, Marius Comănescu pentru a-și relansa cariera în circuitul WTA, în urma unei accidentări grave, suferite la umăr.
Tehnicianul a dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că a subestimat impactul care avea să îl aibă Ion Țiriac Jr. în viața profesională a Soranei Cîrstea.
Marius Comănescu, remarci clare despre impactul lui Alexandru Țiriac, în cariera Soranei Cîrstea
„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.
Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.
Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
„Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere,” își amintește tehnicianul Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, începutul colaborării cu Sorana Cîrstea, în care jucătoarea suferea atât fizic, din cauza durerilor la umăr, dar și psihologic, ca nivel de încredere afișat pe teren.
Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, afirmă Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Ion Țiriac Jr. a fost primul om pe care l-a căutat Sorana Cîrstea, după câștigarea Transylvania Open 2026, al patrulea titlu WTA al carierei. Pe același Alexandru Țiriac Sorana Cîrstea l-a îmbrățișat după cucerirea trofeului WTA 500 de la Istanbul, în 2021, cea mai importantă întrecere câștigată de Cîrstea, în proba individuală, în carieră.
Mai mult, Sorana Cîrstea a reușit, împreună cu Anna Kalinskaya, să iasă campioană în competiția WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu derulată în 2025.
În contextul dat, cu Indian Wells aflat la orizontul apropiat, rămâne de văzut cât de mult vor putea antrenorii Artemon Apostu-Efremov și Adrian Cruciat să compenseze ajutorul emoțional - indiscutabil, potrivit lui Marius Comănescu - pe care Sorana Cîrstea l-a primit din partea lui Alexandru Țiriac, în ultimele sezoane, în care a reușit inclusiv al doilea sfert de finală al carierei, într-un turneu de mare șlem.