VIDEO EXCLUSIV Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr.

Acum ce urmează, Sorana? Declarația care ridică semne de întrebare despre Cîrstea, după despărțirea de Ion Țiriac Jr. Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, incertitudine la orizont, în ultimul sezon al carierei.

TAGS:
Ion Țiraic Jr.Tenis WTASorana Cirsteadespartire
Din articol

Sorana Cîrstea a fost ajutată de fostul antrenor, Marius Comănescu pentru a-și relansa cariera în circuitul WTA, în urma unei accidentări grave, suferite la umăr.

Tehnicianul a dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că a subestimat impactul care avea să îl aibă Ion Țiriac Jr. în viața profesională a Soranei Cîrstea.

Marius Comănescu, remarci clare despre impactul lui Alexandru Țiriac, în cariera Soranei Cîrstea

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.

Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.

Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea cluj finala transylvania open hard rou 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.”

„Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere,” își amintește tehnicianul Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, începutul colaborării cu Sorana Cîrstea, în care jucătoarea suferea atât fizic, din cauza durerilor la umăr, dar și psihologic, ca nivel de încredere afișat pe teren.

Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, afirmă Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ion Țiriac Jr. a fost primul om pe care l-a căutat Sorana Cîrstea, după câștigarea Transylvania Open 2026, al patrulea titlu WTA al carierei. Pe același Alexandru Țiriac Sorana Cîrstea l-a îmbrățișat după cucerirea trofeului WTA 500 de la Istanbul, în 2021, cea mai importantă întrecere câștigată de Cîrstea, în proba individuală, în carieră.

Mai mult, Sorana Cîrstea a reușit, împreună cu Anna Kalinskaya, să iasă campioană în competiția WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu derulată în 2025.

În contextul dat, cu Indian Wells aflat la orizontul apropiat, rămâne de văzut cât de mult vor putea antrenorii Artemon Apostu-Efremov și Adrian Cruciat să compenseze ajutorul emoțional - indiscutabil, potrivit lui Marius Comănescu - pe care Sorana Cîrstea l-a primit din partea lui Alexandru Țiriac, în ultimele sezoane, în care a reușit inclusiv al doilea sfert de finală al carierei, într-un turneu de mare șlem.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ULTIMELE STIRI
Șut, ce transformare după plecarea de la FCSB! Faza oferită în Emirate, magică!
Șut, ce transformare după plecarea de la FCSB! Faza oferită în Emirate, magică!
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Autogol à la Bănel Nicoliță în meciul ”cu cântec” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! Același jucător a dat și o pasă decisivă la adversar
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
„Acum sufăr.” Carlos „Grinch” Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet
„Acum sufăr.” Carlos „Grinch” Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
Spaniolii au aflat cele două motive majore care au condus la despărțirea bruscă dintre Alcaraz și Ferrero
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!