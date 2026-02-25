Sorana Cîrstea a fost ajutată de fostul antrenor, Marius Comănescu pentru a-și relansa cariera în circuitul WTA, în urma unei accidentări grave, suferite la umăr.

Tehnicianul a dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că a subestimat impactul care avea să îl aibă Ion Țiriac Jr. în viața profesională a Soranei Cîrstea.

Marius Comănescu, remarci clare despre impactul lui Alexandru Țiriac, în cariera Soranei Cîrstea

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.

Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze.

Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.