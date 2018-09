Radu cel Singur: Capitanul nationalei U21 s-a despartit de iubita! Cum arata cea mai frumoasa prietena de fotbalist roman

Modelul international era considerata cea mai frumoasa iubita de fotbalist roman.

Timp de aproape 3 ani, Ionut Andrei Radu (21 ani), portarul si capitanul nationalei Romania U21, a avut o relatie cu modelul Stefania Ivanescu (22 ani), una dintre cele mai bine cotate modele din tara noastra. Cei doi s-au cunoscut la Milano, in 2014, dupa transferul cu un an inainte al portarului la Inter Milano, intr-o perioada cand Stefania se mutase in "Capitala Modei", dupa ce fusese remarcata de importante agentii de modelling.

Stefan Radu a fost junior la Viitorul Bucuresti, FCSB si Dinamo, inainte de a se transfera in Italia, in 2013, la US Pergolettese (Serie C2), un micut club din Lombardia. Dupa doar un sezon, el a fost remarcat de scouterii lui Inter Milano si a fost transferat pentru echipele de juniori, fiind promovat ulterior la echipa Primavera, unde a impresionat prin evolutiile sale, si a apucat sa debuteze, in 2016, la 18 ani, pentru echipa de seniori, fiind introdus de antrenorul Roberto Mancini intr-un meci cu Sassuolo.

Stefania este un model mai apreciat in strainatate decat in Romania, desi are aproape 90.000 de urmaritori pe Instagram. In tara noastra a devenit foarte cunoscuta pe fondul protestelor de strada de la finalul anului 2017, cand fotograful Catalin Georgescu a imortalizat-o trecand nonsalant intr-o tinuta glamour printre protestatarii imbracati gros si zgribuliti din fata Palatului Parlamentului, in timp ce se grabea sa ajunga la gala in care a primit Premiul Elle pentru cel mai bun model al anului. Ea are 180 cm inaltine, masuri aproape ideale (81-59-85), par saten si ochi verzi si este sub contract cu IMG Models (Italia - Milano), Uno Models (Spania - Barcelona si Madrid) si Allure Management (Romania - Bucuresti), avand la activ zeci de sedinte foto, unele pentru reviste celebre (Hol Fashion, Glamour Spania si Italia, Marie Claire Franta, Vogue Italia, Elle Romania, Italia si Olanda, Madame Figaro), dar si contracte impoortante (I.D. Sarrieri, L'Agent Provocateur, Alberta Ferretti).

Relatia de iubire dintre cei doi se pare ca a incetat dupa ce goalkeeperul nationalei U21 a fost imprumutat de "nerrazuri", in sezonul trecut, la Avelino (800 km distanta de Milano), si a fost vandut in aceasta vara la Genoa, pentru care a si debutat in Serie A in aceeasta saptamana, in victoria cu 2-0 in fata lui Chievo. Modelul a inceput sa calatoreasca mai des in Spania, unde a prins mai multe contracte, si si-a schimbat de curand statusul de relatie in "singura" pe retelele de socializare, in timp ce fotbalistul si-a sters contul integral. Vestea s-ar putea sa fie una buna pentru asistenta feminina de la meciurile echipei nationale de tineret, in conditile in care fotbalistii lui Mirel Radoi au fost urmariti mereu de un public avand in componenta multe fete.

Pe 12 octombrie, "tricolorii mici" condusi de Ionut Radu vor intalni Tara Galilor in preliminariile pentru Euro 2019, la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 19:00. Pe 16 octombrie, elevii lui Radoi vor da piept cu reprezentativa similara a statului Liechtenstein, echipa fara niciun punct in grupa, la Ploiesti. Romania are nevoie de 4 puncte pentru calificarea directa la Euro 2019, turneu final gazduit de Italia si San Marino.