Radu, cel mai scump portar roman DIN ISTORIE! Anuntul facut de presedintele lui Genoa

Ionut Radu a debutat pentru Genoa in Serie A si a avut o evolutie excelenta. Italienii sunt extrem de multumiti de portarul roman, iar oficialii lui Genoa isi vad acum investitia rasplatita.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Enrico Preziosi, presedintele lui Genoa, a dezvaluit ca a platit nu mai putin de 9 milioane de euro pentru transferul lui Radu de la Inter.



"A reusit o parada importanta si sunt multumit, pentru ca e un portar in care am investit o suma importanta, 9 milioane. Credem mult in el", a declarat Preziosi dupa partida cu Chievo castigata de Genoa cu 2-0 si datorita lui Radu.

Ionut Andrei Radu devine astfel cel mai scump portar roman din istorie. Pana acum topul era condus de Costel Pantilimon pentru care Manchester City a platit 3,8 milioane de euro pentru a-l transfera de la Timisoara. Clasamentul este incheiat de Bogdan Lobont: Ajax a platit 3 milioane de euro pentru el.

Radu a venit la Genoa, "la pachet" cu Federico Valietti. Toata afacerea i-a costat pe cei de la Genoa 14 milioane de euro, dar pana acum nu se stia suma exacta platita pentru fiecare jucator.